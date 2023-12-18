Filipinler'in güney kesimlerini etkileyen Kabayan tropikal fırtınası nedeniyle binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkedeki Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulu, ülkenin güneyini etkileyen fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Kabayan tropikal fırtınasısı öncesi Mindanao bölgesinin kuzeyinde yaklaşık 11 bin 729 kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca Davao Oriental'daki yaklaşık 6 bin 723 kişinin fırtına nedeniyle yerinden olduğu aktarıldı.

Filipinler Meteoroloji Bürosu'ndan yapılan açıklamada da fırtınanın ardından Davao Oriental bölgesinde şiddetli yağışların etkili olduğu kaydedildi.