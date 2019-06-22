Mısırın faydaları nelerdir?

Güney Kore insanının sağlıklı olduğu hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Abur cubur tüketiminde en alt sıralarda yer alan Koreliler bu ihtiyaçlarını doğal yollarla gideriyorlar. Bunlardan biride mısırdır. Kahvaltıdan önce mısır tanelerini kaynatıp bir bardak olarak hem suyu hem taneleri tüketen Koreliler, metabolizmayı hızlandırdığı yönünde açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda mısır haşlaması suyu, sindirim sistemini temizler. Bağırsak parazitlerini azaltır. Mide asidini dengeleyerek, ülser ve reflü gibi hastalıkları önler. İşte mısırın saymakla bitmeyen faydaları...

Karaciğer vücuttaki tüm yağları toplayıp atmaya yarayan organdır. Aynı zamanda bu organ kolesterol seviyesinde de etkilidir. Karaciğerin çalışmaması durumunda yağların vücuttan atılmaması kötü kolesterol seviyesinin yükselmesine zemin hazırlar. Bu da çok ciddi kalp ve damar hastalıklarına neden olur. Mısır içerdiği doymamış yağ sayesinde bu yağ oranını dengeleyerek kötü kolesterolün yükselmesini engeller.

Bir bardak mısırın içerisinde yaklaşık 30 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Bu karbonhidrat vücudun ihtiyacı olan enerjinin yüzde 80'ini karşılar. Aynı zamanda karbonhidrat beyin ve sinir hücreleri için oldukça etkilidir. Uzmanlar spor yapanlar için performanslarını artırmak amaçlı günde bir tane haşlanmış mısır tüketimini öneriyor.

İçerdiği çözünebilir lifler sayesinde sindirimi kolaylaştıran mısır yaşam kalitesini etkileyen kabızlık gibi hastalıkların yaşanma oranını düşürür. Bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını destekleyen mısır, iltihap bağırsak sendromunu önler. Uzmanlar bağırsakları hızlı çalışan kişilerin mısır tüketirken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Göz sağlığı için en etkili maddeler beta-karoten ve A vitaminidir. Bunlar sayesinde korneada herhangi bir incelme ya da deforme meydana gelmez. Ancak bazı nedenlerden ötürü azalan bu iki madde sonucunda ciddi göz hastalıkları yaşanır. Bu iki madde bakımından doğa da en zengin besinler arasında yer alan mısır düzenli tüketildiğinde bu gibi durumların yaşanma riskini düşürür.

Yapılan araştırmalara göre mısır vücutta gezen serbest radikalli hücrelerin oranını azaltır. Bu etkisi sayesinde DNA'nın yapısını korur. Böylece tümörlü hücrelerinde oluşma olasılığını düşürerek kanseri önler. Meme ve karaciğeri gibi kanserlerde oldukça etkilidir.

Beyin hücrelerinin sağlığı için faydalı olan timin bakımından da zengin olan mısır, güçlü bir hafıza ile ileri yaşlarda yaşanma ihtimali olan alzheimer gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır. Kilo vermede yardımcı olduğu kadar kilo almada da fayda sağlayan mısırı diyetisyenler önermeden tüketilmesi uygun olmaz. Çünkü her insanın metabolizma yaşı oldukça farklıdır.