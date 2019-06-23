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Kayısının faydaları saymakla bitmiyor

Kayısının faydaları saymakla bitmiyor

23 Haziran 2019 Pazar 11:34
Kayısının faydaları saymakla bitmiyor

Kayısının faydaları saymakla bitmiyor

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, kayısının faydalarının saymakla bitmediğini söyledi.

2 adet kayısının (70 gram) ortalama 34 kalori ve su içeriğinin oldukça yüksek olduğunu belirten Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, “A,C ve E vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri açısından zengindir” dedi. 

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Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, Kayısının faydalarını şöyle sıraladı; 

“A ve E vitamini içeriğinden dolayı göz sağlığını korur. Güneş ışınları, çevre kirliliği, sigara gibi etmenlerden kaynaklanan deri hasarını önler. Hem çözünür hem de çözünmez lif açısından zengin olan kayısı bağırsaktaki yararlı bakterileri arttırır ve bağırsak sağlığını destekler. Sinir iletiminden, kas kasılmasından ve elektrolit dengesinden sorumlu olan potasyum açısından zengin olan kayısı kan basıncını düzenler. Antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Karaciğer sağlığını korur. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde kabızlığı önler. İçeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde osteoporozu önler.”

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