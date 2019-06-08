Tüm yemeklerin yanına yakışan ve severek tükettiğimiz bir sebze olan kıvırcık salata, tam bir şifa deposu çıktı. Göbek salataya göre 2 kat daha fazla protein, 3 kat daha fazla K vitamini, 4 kat daha fazla demir ve 17 kat daha fazla A vitamini barındıran kıvırcık için uzmanlar bu zengin içeriğinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı kalkan vazifesi gördüğünü belirtiyor. İşte kıvırcığın bilmediğiniz faydaları...

* Doğurganlığı arttırarak çocuk sahibi olma ihtimalini arttırıyor.

* İltihaplı hastalıklara karşı koruyucudur.

* Lösemiye ve göğüs kanserine çok iyi geldiği bilinir.

* Tokluk hissi vererek, kilo alımını önler.



* Kemik ve kas hastalıklarına karşı korur.

* Uykuya dalmayı kolaylaştırır.

* Katarakt gibi göz bozukluklarına iyi gelir.

* Cildin güzelleşmesini sağlar.

* Erken yaşlanmayı önler.