Tüm yemeklerin yanına yakışan ve severek tükettiğimiz bir sebze olan kıvırcık salata, tam bir şifa deposu çıktı. Göbek salataya göre 2 kat daha fazla protein, 3 kat daha fazla K vitamini, 4 kat daha fazla demir ve 17 kat daha fazla A vitamini barındıran kıvırcık için uzmanlar bu zengin içeriğinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı kalkan vazifesi gördüğünü belirtiyor. İşte kıvırcığın bilmediğiniz faydaları...
* Doğurganlığı arttırarak çocuk sahibi olma ihtimalini arttırıyor.
* İltihaplı hastalıklara karşı koruyucudur.
* Lösemiye ve göğüs kanserine çok iyi geldiği bilinir.
* Tokluk hissi vererek, kilo alımını önler.
* Kemik ve kas hastalıklarına karşı korur.
* Uykuya dalmayı kolaylaştırır.
* Katarakt gibi göz bozukluklarına iyi gelir.
* Cildin güzelleşmesini sağlar.
* Erken yaşlanmayı önler.