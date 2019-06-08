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İşte kıvırcığın bilmediğiniz faydaları

Tüm yemeklerin yanına yakışan ve severek tükettiğimiz bir sebze olan kıvırcık salata, tam bir şifa deposu çıktı.

İşte kıvırcığın bilmediğiniz faydaları

Tüm yemeklerin yanına yakışan ve severek tükettiğimiz bir sebze olan kıvırcık salata, tam bir şifa deposu çıktı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
İşte kıvırcığın bilmediğiniz faydaları

Tüm yemeklerin yanına yakışan ve severek tükettiğimiz bir sebze olan kıvırcık salata, tam bir şifa deposu çıktı. Göbek salataya göre 2 kat daha fazla protein, 3 kat daha fazla K vitamini, 4 kat daha fazla demir ve 17 kat daha fazla A vitamini barındıran kıvırcık için uzmanlar bu zengin içeriğinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı kalkan vazifesi gördüğünü belirtiyor. İşte kıvırcığın bilmediğiniz faydaları...

* Doğurganlığı arttırarak çocuk sahibi olma ihtimalini arttırıyor.
* İltihaplı hastalıklara karşı koruyucudur.
* Lösemiye ve göğüs kanserine çok iyi geldiği bilinir.

* Tokluk hissi vererek, kilo alımını önler.

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* Tansiyon ve kolestrolü düşürür.
* Kemik ve kas hastalıklarına karşı korur.

* Uykuya dalmayı kolaylaştırır.
* Katarakt gibi göz bozukluklarına iyi gelir.

* Cildin güzelleşmesini sağlar.
* Erken yaşlanmayı önler.

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