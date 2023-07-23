21.07.2023 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Yusuf SİNE (E-65)’nin, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.