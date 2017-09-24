Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,  New York’taki temasları çerçevesinde  Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  BM’de yer alan görüşmede, Bakan Ertuğruloğlu Lacroix'e, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini iletti.

BM'nin Kıbrıs'taki çalışmalarının da ele alındığı görüşmede, Ertuğruloğlu, yeni süreçte Kıbrıs Türk tarafının BM'den beklentilerini dile getirdi.

New York’taki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı  Tahsin Ertuğruloğlu,  yarın Washington’a geçerek, burada  bazı ABD'li yetkiler, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileri ile  bir araya gelecek.

Ertuğruloğlu’na, ABD temaslarında  Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Dışişleri Bakanlığı II. Sekreteri Çağrı Kalfaoğlu eşlik ediyor.