Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York’taki temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BM’de yer alan görüşmede, Bakan Ertuğruloğlu Lacroix'e, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini iletti.

BM'nin Kıbrıs'taki çalışmalarının da ele alındığı görüşmede, Ertuğruloğlu, yeni süreçte Kıbrıs Türk tarafının BM'den beklentilerini dile getirdi.

New York’taki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yarın Washington’a geçerek, burada bazı ABD'li yetkiler, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileri ile bir araya gelecek.

Ertuğruloğlu’na, ABD temaslarında Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Dışişleri Bakanlığı II. Sekreteri Çağrı Kalfaoğlu eşlik ediyor.