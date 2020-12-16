Yüzler gülüyor

Küresel mali piyasalar, yılsonu etkisi ile sakin, hatta iyimser, biraz da vurdumduymaz bir modda seneyi iyi kapatma gayreti ile dünkü günü de tamamladı. Kuvvetle muhtemel, yılın geriye kalan son günleri de benzer bir tabloya sahne olacak.

Aşılama faaliyetlerinin küresel çapta devam etmesinin de yardımı ile, Avrupa ve ABD borsaları %1 civarında dün de değer kazanırken, ABD yaptırımlarının korkulanın aksine hafif maddelerden oluşmasının da yardımı ile, USDTRY kur 7,84 civarında yatay, borsa ise sınırlı da olsa yükseldi.

Bugün ise Türk mali piyasaları açısından önemli bir gün. TCMB’nin yeni başkanı Sn. Ağbal, TSİ10:30’da ilk kez mikrofon karşısına geçerek 2021 yılı para ve kur politikasını kamuoyuna anlatacak; akabinde de sorulara cevap verecek.

Ağbal'ın dudaklarından dökülecek her cümle, yeni yılda izlenecek yol haritasına ışık tutacağından, Türk mali piyasaları üzerinde etkili olacaktır. Bir ekonomist olarak, yeniden hortlayan enflasyona karşı izlenecek yol haritası, araç bağımsızlığının altının çizilmesi, eriyen rezervlere karşı rezerv biriktirme stratejisi, ve en önemlisi güçlü hesap verme mekanizmasına yönelik sinyalleri takip edeceğim.

Tıpkı Ağbal gibi, dün başlayan ve bugün sonuçlanacak yılın son olağan FED toplantısı da bu gece TSİ22:00’de karar metninin duyurulması ile sonuçlanacak ve akabinde FED Başkanı Powell basın karşısına çıkacak. Mali cepheden henüz istenilen teşvik paketinin çıkmamasına paralel, FED'den ilave destek ihtimalini göz ardı etmiyoruz.

Lakin, sabah Reuters haberlerine göre, ABD kongre liderleri, ABD’de hükümetin kapanmasını (shut down) da engellemek adına hazırlanan ilave bütçe, ve aylardır süren koronavirüs yardım paketi konusunda önemli ilerleme kaydetmiş. Belki, bu satırlarda kaç kez bunu yazdık bilemiyorum ama, mutlu sonu yaklaşılıyor olabileceğini düşünüyoruz.

Dönelim biraz da haberlerden ziyade fiyatlama davranışına. Dün, ABD dolar endeksi, 32 ayın yeni en düşük seviyesi olan 90,4‘e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %0,90 seviyesinde kalmaya devam etti.

DXY’nin 88 seviyesine kadar gerileyebileceğini, hatta biraz daha da aşağıya sarkabileceğini, akabinde de yukarı tepki hareketine 2021 ilk çeyreğin sonlarında başlayacağını düşünüyoruz. Bu ne demek? Dolar zayıflığı bir süre daha devam edebilir! EUR ve GBP gibi para birimlerinin yukarı yönlü hareketi korunabilir.

Her ne kadar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB ile “no deal” anlaşma olmayacağı senaryosunun en olası sonuç olacağını tekrar etse de, AB yetkilileri yavaş da olsa ilerlemeye işaret etmeleri, çıkmayan candan umut kesilmez misali piyasaları da motive ediyor. GBP/USD paritesinde 1,40’lı seviyeleri an meselesi olabilir! (bakınız grafik).

Öte yandan, piyasaların güvenli liman olarak takip ettiği 10 yıllık ABD tahvil faizleri, Ağustos başında %0,5 seviyesine kadar gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini test etmesi ile, getiri arayışına soyunan piyasalar da, altının ons fiyatını 2,072 ; gümüşün ise 30 dolar seviyesine kadar itmişti. Akabinde, faizin yönünü yukarı çevirmesi ile aylardır ons yatırımcılarının yüzü gülmedi. Bu bağlamda, ABD tahvil faizleri, kıymetli metaller için kılavuz olarak takip edilebilir (bakınız grafik).

Bugün küresel anlamda dünya PMI günü. Ekonomik aktivitenin öncü göstergesi olarak takip edilen bu veride, eşik değer 50. Üzeri büyüme, altı ise küçülme olarak kabul ediliyor. Haliyle, dünyanın pek çok yerinde sıkılaştırılan virüs önlemleri ve karantina uygulamaları nedeniyle büyüme zayıflayabilir. Beklenti dışında veriler, piyasalar üzerinde etkili olabilir.

Japon finans gazetesi Nikkei göre, Apple iPhone üretimini, 2021'in ilk yarısında yaklaşık % 30 artıracağını söylemesi, hem Apple, hem de Apple tedarikçilerinin yüzünü güldürdü.

Aşının yarattığı iyimserlik, ABD’den beklenen mali teşvik adımı ve Apple haberleri ile bu sabah Asya’da borsalar yeşil. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise Nasdaq artıda, Dow ve S&P yatay bir seyir arz ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün Kasım ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bütçe dengesi 13,4 milyar TL fazla verdi; 11 ayda ise 132,1 milyar TL açık. Bu tablo, bütçe açığının hedeflerin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etse de, son aylarda bütçe performansındaki bozulmanın yavaşladığının altını çizmek gerekiyor.