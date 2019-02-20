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TL'deki değer kaybı HSBC'ye yaradı

TL'deki değer kaybı HSBC'ye yaradı

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:04
TL'deki değer kaybı HSBC'ye yaradı

Londra merkezli HSBC Bankası, geçtiğimiz yaz döneminde Türkiye'de yaşanan finansal krizde özellikle Türk Lirası'ndaki sert düşüş sırasında bir günde 120 milyon dolar kar elde ettiğini açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre HSBC Holdings Plc'nin salı günü açıkladığı yıllık faaliyet raporu, Türk lirasındaki dalgalanmanın etkisiyle elde edilen karın, bankanın beklentilerinden iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından biri olan HSBC, söz konusu karın yıl boyunca gerçekleşen, kazanç ve kayıpların değerlendirildiği performans ölçüm testine göre 3 istisnai durumdan biri olduğunu kaydetti.

Yaz aylarında Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve diplomatik kriz, Türk Lirası'nda tarihinin en büyük değer kaybına neden olmuştu. TL bu dönemde dolar karşısında 7,5 - 8 seviyesini görmüştü.

Bu arada aynı dönemde Alman yatırım bankası Deutsche Bank AG, iki hafta içerisinde 35 milyon dolar kar sağlamıştı.

Son Güncelleme: 20.02.2019 13:05
Anahtar Kelimeler:
Tl Değer Kaybı
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