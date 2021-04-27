Piyasa ve dövizde günün yorumu

ABD Başkanı Biden'ın 1915 Ermeni olaylarının "soykırım" olarak nitelendirmesi sonrasında, dün Türk mali piyasaları tahmin ettiğimiz doğrultuda temkinli ve volatil bir seyir izledi.

Hatırlanacağı üzere, seçim döneminde, Türkiye aleyhine bir üslup kullanan Biden'in, 24 Nisan'ın yıldönümünde, "büyük trajedi" yerine "soykırım" nitelendirmesinde bulunmasının arkasında, bir taşla pek çok kuşu vurmak isteme gayretinin yattığının düşünüyoruz.

Ermeni-Azerbaycan geriliminde rengini belli etmek, ABD iç siyasetinde S-400 mevzusu sonrası Türkiye aleyhine gelişen tepkilere karşı bir hamlede bulunmak ve belki de Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmak (bunun daha önce de yapmıştı)...

Neresinden tutarsak tutalım, ABD'ye karşı sempati duyan belki de bir avuç Türk insanının da artık bu duygularını kaybettiği aşikar. Mali piyasaların gözlüğünden konuya yaklaşırsak, korkulduğunun aksine, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanına şimdilik "Ey Biden!" çıkışında bulunmaması, dün Türk mali piyasalarında var olan bozulmayı sınırlı tuttu.

ABD ile olan ilişkilerin bundan sonra nereye evrileceğini test etmek açısından Mayıs ayında başlayacak Halkbank davası ile Haziran ayında Nato zirvesi kapsamında bir araya gelecek Erdoğan-Biden görüşmesini takip edeceğiz.

Dün, sabah saatlerinde, ilk tepki olarak, USDTRY kuru, Başkan Ağbal'ın görevden alındığı 8,4850 zirvesini tekrar test ederek günü başladı. Sonrasında ise, ekonominin sancılı bir süreçten geçtiği ve haliyle kırılgan olduğu düşünülürse, Türkiye cephesinden gelen tepkinin şimdilik 'sessizlik' üzerine kurulması ve ABD-Türkiye ilişkilerinde bozulmanın sınırlı kalacağı beklentisi, kur cephesinde yüksek ateşi hızla düşürdü.

USDTRY kurunun 8,30 seviyesini altında günü kapatması ile, BIST100 endeksi günü %2 yükselişle tamamladı. Kur cephesinde, doğrulamaya muhtaç olsa da, kamu bankalarının piyasada boy gösterdiğini işittik. Önümüzdeki günlerde de, Türk mali piyasalarındaki yüksek volatilitenin korunacağını tahmin ediyoruz.

Dün baş döndüren trafiğin arasında, İngiliz Sunday Express gazetesinin geçtiği habere göre, AB prangalarından kurtulan İngiltere'nin, KKTC'yi resmi olarak tanımayı değerlendirdiğini okuduk. Bu kapsamda, Cenevre'de bugün BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki Kıbrıs konulu gayri resmi toplantı öncesinde, patlak veren ama teyide muhtaç bu haber, Türk Mali piyasalarında konuşuldu.

KKTC cephesinde görüştüğümüz resmi ağızlara göre, garantör ülke konumundaki İngiltere'nin Kıbrıs Rum Kesiminde üsleri olduğu düşünülürse, BM'den bağımsız hareket etmesinin kolay olmayacağı düşüncesi ağır basıyor. Bu minvalde, konuyu yakinen takip etmekle birlikte, Sunday Express'in haberinin bir miktar şüphe doğurduğunu; şu aşamada 'tanıma' yerine, 'doğrudan uçuşların' başlamasının daha gerçekçi bir açılım olacağını düşünüyoruz.

Dün sonuçlanan kabine toplantısı ardından Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi ile mücadele kapsamında 29 Nisan Perşembe günü 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanma kararı alındığını açıkladı. Bu adım ile günlük vaka sayısının 5000'in altına indirilerek turizm sezonunun kaçırılmamasının hedeflendiği düşünüyoruz.

Pandemi ile mücadelede, aşı faaliyetlerinde ve erken izolasyon önlemlerinde başarılı olan ülkelerin hisse senedi piyasaları, haliyle büyümede ön cephede yer alacakları beklentisi ile pozitif ayrışıyor.

Tarımsal cephede, emtia fiyatlarında yükselişin ivme kaybetmeden devam ettiğini görüyoruz. Pandemide en kötünün geride kaldığı algısı ile başlayan arz yönlü kaygılar, buğday, mısır ve soya fasulyesinde son yılların en sert yükselişine neden olurken (bunun da adı enflasyon), kıymetli madenlerde ise halen daha yatay seyrin koruması, temel analizle açıklamada yetersiz kalıyoruz.

Altının ons fiyatı bebek adımları ile de olsa yukarıda 1,850 dolar motivasyonu ile zemin kuvvetlendirmeye çalışırken, gümüşün ons fiyatı da benzer bir şekilde 50 günlük ortalamaların geçtiği 26 dolar seviyesinin üzerinde tutunuyor. Her ikisi için de tonumuz pozitif.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, diğer otomobil üreticilerine çevre kredisi satışlarında yaşanan sıçrama ve Elon Musk'ın şirket bilançosuna almış olduğu bazı bitcoinleri satarak ($110 milyon kar) beklentilerin üzerinde ilk çeyrek bilançosu sunduğunu not edelim.

Küresel mali piyasalarda ise genel hatları ile iyimserlik sürüyor. Risk iştahının göstergesi olan ABD Nasdaq borsası geceyi %1'e yakın yükselişle tamamladı. Yeni gün başlangıcında Asya piyasalarında hafif çaplı düşüşler görülürken, Pasifiğin diğer ucunda hava ılımlı.