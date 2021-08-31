Piyasa ve dövizde günün yorumu

30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Bir günlük aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

Hatırlayacağınız üzere, geçen haftanın neredeyse tüm konsantrasyonu, FED Başkanı Powell'in Jackson Hole toplantıları kapsamında yapacağı konuşma üzerindeydi. Toplantı öncesinde sakin, temkinli bir seyir izleyen piyasalar, Powell'ın genel hatları ile güvercin bir duruş sergilemesi ile, haftanın son iş gününü iyimser bir şekilde tamamladı: ABD Doları değer kaybederken, risk iştahının göstergesi konumunda hisse senetleri yukarı yönlü bir seyri izledi.

Powell'in tapering noktasında net bir tarih vermekten imtina etmesi, enflasyonun geçici nedenlerde arttığını, içinde bulunduğumuz nazik dönemde faizleri değiştirmenin ekonomiye zararlı verebileceğinin, Delta varyantının halen daha dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizen Powell, güvercin tarafta kalırken, bu sene tapering başlayabilir görüşü de konuşmasının arasına serpiştirmesi, piyasaların iyimser modunun dengede tuttu.

Bunların sonucu olarak, piyasalar haftayı temkinli iyimser bir mod ile tamamladı. ABD Doları bir miktar değer kaybedince, EURUSD paritesi 1,18 seviyesinin üzerinde yükseldi. Uzun bir süredir sessiz olan kıymetli metallerin de Powell'dan destek bulduğunu görüyoruz.

Altının ons fiyatı, 100 ve 200 günlük ortalamaları geçtiği 1,810-1,812 dolar bandının hemen üzerine yükselerek, yükseliş isteğini ortaya koydu. Söz konusu seviyelerden uzaklaşılması durumunda, yukarıda ilk etapta 1,830 devamında ise 1,915 seviyesini takip edeceğiz. Altın ile ilgili görüşümüz teknik seviyelerin üzerinde kalınması koşulu ile pozitif.

Gümüş cephesinde ise, defans hattının geçtiği 22,50 dolar seviyesinden uzaklaşılması ve yukarıda 24 dolar seviyesindeki ara bölgenin de üzerine yükselmesi, bizleri mutlu etti. Gümüş cephesinde de, 22,50 dolar zarar kes olmak kaydı ile pozisyon denenebilinecdğini düşünüyoruz.

Dün Türk mali piyasaları tatil konumunda olsa da, elektronik işlemlerde USDTRY kuru ön plana çıkardığımız 8,30 seviyesinin kıyısında kadar (8,3295) gerileme kaydetti. Bültenlerimizi takip eden değerli okurlarımız, TL açısından son haftalarda tonumuzun pozitif olduğunu hatırlayacaklardır.

Özellikle, dışarıda, FED'in kolay kolay para musluğunun vanasının kısamayacağı yönünde beklentimiz, bol ve ucuz paranın yüksek getirili TL varlıklarda yönelik (yabancı) son haftalarda ilgisi, TL faizin Kasım ayından önce düşmeyeceği beklentisi, TL'yi genel hatları ile desteklemeye devam edebilir. Teknik manada, 8,30 seviyesi yakın vadede önem arz etse de, elektronik işlemlerde dün test edilen 8,3295 sonrası bu sabah 8,39 seviyesine yükselmesi - TL açısından tonumuz iyimser olsa da - kısa vadede yukarı yönlü bir miktar yükseliş isteğini kamçılayabilir. Bu nedenle, kısa vadeli döviz alım ihtiyaçları mevcut seviyelerden karşılanabileceğini düşünüyoruz.

Bugünden itibaren konsantrasyonumuz, ekonomiye olan desteğini geri çekmek adına, daha fazla veri görmek isteyecek olan FED'in, her ayın ilk Cuması açıklanan ve ABD ekonomisinin sağlığı açısından bir numaralı veri olarak kabul edilen kritik tarım dışı istihdam raporunda olacaktır. Enflasyonun multi yılların zirvesine yükselmesi ardından, peş peşe açıklanacak işgücü piyasasına yönelik veriler, para musluğunun vanasının kısılmaya yıl sonu itibariyle başlanmasına neden olabilir. FED'in bu hamleyi de (aylık 120 milyar dolar olan tahvil alımları ile verilen likidite) piyasaları ürkütmeden kademeli bir şekilde yapacağını tahmin ediyoruz.

Bu sabah Reuters, Afganistan'daki tahliye işlemlerini ABD'nin tamamladığını haberi ile güne başlamış. Böylelikle, ABD'nin ülkedeki 20 yıllık varlığı da sonlanmış oldu! Taliban savaşçıları, son ABD birliklerinin geri çekilmesinin ardından önce havaalanının kontrolünü ele geçirerek, ülkeyi 2001'dekinden daha güçlü bir şekilde devraldı.

Yeni gün başlangıcında, Asya borsaları, Çin'in yavaşlayan ekonomik büyümesine ilişkin endişeler ve düzenleyici değişikliklerin yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmasıyla, Wall Street'teki tüm zamanların taze en yüksek seviyelerine rağmen Salı günü düşüşle açıldı.

Öte yandan, ABD Körfez Kıyısını vuran en güçlü kasırgalarından biri olan Ida, Pazartesi günü Louisiana'da 1 milyondan fazla evin elektriğini kesti. Zayıflayan fırtına kuzeye doğru ilerlerken, kasırgasının yol açtığı maliyet henüz tam olarak hesaplanamıyor. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı dün 73,7 dolar seviyesine kadar yükseldi. Teknik bir bakış açısıyla, yukarıda 74 dolar seviyelerinin geçilmesi, yükseliş isteğini açık tutacaktır.

Çin'de PMI verileri beklentilerin altında kalması, ABD'de Covid kaynaklı ölümlerin son ayların zirvesine yükselmesi, IDA fırtınası derken, gün temkinli bir şekilde başlıyor. ABD borsaları Cuma günü Powell ardından iyimser bir kapanış kaydetmişti. İyimser hava bu sabah vadeli işlemlerde hafif artılar ile göze çarparken, Pasifiğin diğer ucunda, Asya borsalarında ise karmaşık bir seyir hakim.