Piyasa ve dövizde günün yorumu

Akdeniz ve Ege'de pek çok noktada yaşanan yangın felaketinin derin üzüntüsü, burukluğu hatta moralsizliği içinde bültenimizi kaleme alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 35 ilde 129 yangının 122'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Geride bıraktığımız haftanın en önemli gündem maddesi olan FED toplantısı ardından piyasalar cephesinde esen ılık rüzgarlar, yeni haftaya da taşındığını görüyoruz.

Genel tanım itibariyle, havanın temkinli iyimser tarafta kalmaya devam ettiğini, piyasa oyuncularının bu kadar bol para ve yok denecek kadar düşük faiz ortamında, FED'in enflasyon geçicidir söylemini satın almaya devam ettiğini, delta varyantının ise kafa karışıklığını neden olduğunu not düşmek gerekiyor.

Türk mali piyasaları, beklentimize paralel, bayram dönemi öncesinde başlayan iyimserliğin rüzgarını arkasına alarak, her ne kadar kalıcılığı sorgulansa da, olumlu tarafta kalmaya devam ediyor. USDTRY kuru, Temmuz ayında, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında, dolar karşısında, en çok değer kazanan para birimi oldu. Bunun da nedenlerini elimizden geldiğince geride bıraktığımız haftalarda anlatmaya çalıştık.

Teknik manada, 8,65 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile başlayan süreç, 8,41 seviyesinde ilk durağına ulaştı. Seviye vermek zor olsa da, iyimser havanın devam etmesi durumunda, daha da aşağıda 8,12 seviyeleri görülüyor. Ağustos ve belki de Eylül sıcaklarında, TL'nin faiz avantajı nedeniyle, ibrenin TL lehine olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Devamının gelmesini ise şu ekosistemde zor görüyoruz (bakınız grafik).

Hazır Türk mali piyasalarından söz etmişken, yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi önemle takip edilecek. Beklenti, aylık bazda TÜFE'nin %1,6 artacağı ve yıllık rakamı %18,7 taşıyacağı yönünde. TCMB'nin politika faizinin de %19 olduğunu tekrar hatırlatalım.

Her ayın ilk Cuması olduğu üzere, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporu, enflasyonun multi yılların zirvesine çıktığı bir ortamda, FED'in elini ne kadar zayıflatıp güçlendirdiğine bakacağız. Hatırlarsanız, enflasyondaki yükselişi geçici nedenlere bağlayan FED, halen daha dünyanın en büyük ekonomisinde işgücü piyasasının toparlanmandığına sığınarak, teşvikleri devam ettirmeye karar vermişti. Verinin güçlü sonuçlanması, özellikle bu ay sonunda düzenlenecek Jackson Hole toplantısından bir sürpriz getirir mi sorusunu zihinlere taşıyor!

Bizim beklentimiz, virüsün ve varyantlarının uzun bir süre daha bizimle kalacağı yönünde. Bu nedenle de, FED'in adım atmakta bir süre daha isteksiz olacağını düşünüyoruz.

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında iyimser bir hava görülüyor. Japonya borsası Nikkei %2 yükselişle başı çekerken, iyimserlik Pasifiğin diğer ucunda da yansımış: ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde yükseliş görüyoruz.

Perakende devi Amazon'un satış büyümesinin önümüzdeki birkaç çeyrekte yavaşlayacağını söylediğini Cuma günü bültenimize taşımıştık. Haftanın son iş gününde Amazon %8'e yakın değer kaybetti. Amazon ardından, geçen hafta, yüksek enflasyona rağmen ekonomik faaliyetlerin ivme yitirmeye başlaması, moralleri bozmuştu.

Makro veri takviminde, bugün tüm dünyada açıklanacak imalat sanayi PMI rakamları takip edilebilir. Çin'den sabah saatlerinde açıklanan PMI verisi, 15 ayın en düşük düzeyinde sonuçlanarak, büyümede ivme kaybı endişelerini perçinledi!

Mart ayında %1,78 seviyesinden olan ABD dolarının piyasa faizi, son haftalarda %1,20'li seviyelerde gezinerek FED'in duruşunu sıkılaştıracağını açıkça fiyatlamıyor. Doların piyasa kuru olan DXY de benzer bir şekilde kritik eşik olan 92,8 altında. Altın ve gümüş, düşük faiz ve yüksek enflasyon kombinasyonundan çıkan dolar reel 'götürüye' rağmen halen daha bilindik seviyelerde ve isteksiz havasını korumaya devam ediyor.