Piyasa ve döviz analizi 2 Haziran 2021 Çarşamba

Dün gece saatlerinde Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TRT'de "TCMB Başkanı ile görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" demesi üzerine USDTRY kuru 8,88 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti.

Takdir edersiniz ki, içinde bulunduğumuz nazik ortamda, enflasyonun da dünyada genelinde alevlendiği bir zamanda (ABD'de TÜFE son 13 yılın zirvesinde) faiz indiriminden söz etmek, TL açısından belki de en kötü opsiyon olarak düşünülebilir.

Artık bu noktadan sonra, TCMB'nin 17 Haziran tarihinde düzenlenecek olağan PPK topalantısında ne kadar faiz indirimi geleceği, TL'nin de ne kadar hırpalanacağı ile aynı orantıda olacaktır.

Gece likiditenin göreceli düşük seyrettiği bir zaman diliminde grafiklere işaretlenen 8,88 seviyesi ardından sabah saatlerinde ilk işlemler 8,67 seviyelerinden başlıyor. TL cinsi finansal varlıklarda kırılganlığın oldukça fazla olduğu bir zaman diliminde olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Haftalardır USDTRY kurunda risklerin yukarı yönlü olduğunun altını çizmeye çalışıyoruz (bakınız grafik).

Dün açıklanan İTO verilerine göre, Mayıs ayında, İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda %1,67 yıllık olarak ise %15,8 artış kaydetti. TÜİK yarın resmi enflasyon verilerini açıklayacak.

Dünden kalan PMI verilerine de bakarak yurtdışına geçelim. Büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen ve ISO-Markit işbirliği ile yayımlanan imalat sanayi PMI endeksi, Mayıs ayında 49,3 oldu. Veriyi, 50,0 seviyesinin üzeri büyüme, altı daralma olarak kabul etmek gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında, 11 aydır devam eden büyüme süreci Mayıs ayında sekteye uğramış. Ağbal sonrasında bozulan finansal istikrar ortamı ve TL'de yaşanan keskin değer kaybının bu gerilemede etkili olduğunu düşünüyoruz.

Dün dünya genelinde açıklanan PMI verileri ise olumlu bir tabloya işaret ederken, bunun piyasa yansımasını pek de göremedik. Neden diye düşündüğümüzde, aklımıza petrol fiyatlarında yaşanan son dönemdeki amansız yükseliş geliyor. Dün, Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı, 72 dolar seviyesine dayanarak pandemi öncesi zirveyi neredeyse test etti. Bu kadar sert bir yükseliş, küresel risk iştahını bir miktar bozdu.

ABD borsaları geceyi yatay hafif düşüşle tamamlarken, yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında, Japonya borsası hariç, düşüş eğilimli bir seyrin ağır bastığını görüyoruz. Mali piyasaların gündemi bugün sakin.