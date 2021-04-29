Petrol fiyatları yükseliyor

Dün 67,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 67,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın tahminlerin altında kalması ve petrol üreticilerinin talebe ilişkin iyimser beklentileri etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta, bir önceki haftaya göre yalnızca 100 bin varil artış gerçekleşti. Piyasa tahmini, stokların 375 bin varil artacağı yönündeydi.

Ayrıca salı günü video konferans yöntemiyle bir araya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, küresel ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında hız kazanmasıyla petrol talebinde artış yaşanacağına işaret etmesi de fiyatların yükselişini desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağı endişeleri fiyatların yükselişini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,25 ile 67,52 dolar aralığının direnç, 66,98 ile 66,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.