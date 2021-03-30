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Petrol fiyatları Süveyş Kanalı'ndaki geminin yüzdürülmesiyle geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,60 dolardan işlem görüyor.

30 Mart 2021 Salı 12:09
Petrol fiyatları Süveyş Kanalı'ndaki geminin yüzdürülmesiyle geriledi
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Pazartesi günü 65,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 64,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda 6 gün önce karaya oturan dev yük gemisinin yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasıyla kanaldaki seyrüseferin normale dönmesi etkili oldu.

The Ever Green isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuştu. Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Fiyatların aşağı yönlü seyri, piyasaların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Nisan'da yapacağı toplantıya odaklanması nedeniyle kısıtlanıyor.

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Mayıs itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını görüşmek üzere yapılacak toplantıda, grubun var olan üretim kesintilerini koruması bekleniyor.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının 4 Mart'ta bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın nisanda petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim kesintilerine nisanda da devam etmesi kararı çıkmıştı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve yeni dalga endişeleri de talepteki toparlanmaya ilişkin beklentileri olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı tahminde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüşe işaret edilirse fiyatların yükselmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,82 ile 65,08 dolar aralığının direnç, 64,39 ile 64,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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