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Petrol fiyatları geriledi

Petrol fiyatları Hindistan’da yaşanan pandemi krizi nedeniyle bir miktar gerileyerek 66 doların biraz üzerinde seyrediyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:09
Petrol fiyatları geriledi
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Nisan ayında %8 artan petrol fiyatları geçen hafta %1.6 değer kazandı. Bununla birlikte geçen haftanın son gününde Japonya'daki ithalat zayıflığı ve Hindistan’da yaşanan pandemi krizi nedeniyle fiyatlar haftayı düşüşle kapatmıştı. Petrol fiyatları üzerindeki bu baskı yeni haftada devam ediyor. Hindistan'da günlük COVID-19 vaka sayısının 12 gündür 300 binin üzerinde seyretmesi, küresel talepte iyileşme beklentilerini gölgeleyerek petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. 

Brent petrolünün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,70 civarı kayıpla 66 doların biraz üzerinde işlem görüyor. Amerikan Batı Teksas (WTI) petrolü de aynı miktarda bir geri çekilme ile 63 dolar/varil seviyesinde bulunuyor.

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FİYATLARDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Petrol fiyatları üzerinde Hindistan endişelerinden kaynaklı bir baskı olsa da anketler fiyatlarda yukarı harekete işaret etmeye devam ediyor. Reuters tarafından 49 ekonomist ile yapılan ankete göre, Brent petrolü için 2021 yılı ortalama fiyat tahmini önceki aydaki 62,30 dolar/varilden 64,17 dolar/varil seviyesine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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