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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Petrol fiyatları geriledi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,98 dolardan işlem görüyor..

29 Haziran 2021 Salı 10:25
Petrol fiyatları geriledi
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Dün 76,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 73,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,78 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği etkili oldu.

Dünya genelinde Kovid-19'un "Delta" varyantının yayılımının hızlanması yeni bir dalgaya yol açabileceği endişelerini artırırken, bu kapsamda seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi talep görünümünü olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını baskılıyor.

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İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesi bekleniyor.

Söz konusu varyantın yayılımına ilişkin endişeler artarken, birçok ülkede vaka sayılarının yükselmesi kısıtlama tedbirlerini de beraberinde getiriyor. Son olarak, Avustralya, salgında ortaya çıkan yeni yayılma öbeklerini yerel tedbirlerle yalıtmaya çalışıyor. Yayılmayı önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren iki hafta süreyle karantina tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde de görülen yeni varyantlar, yaz döneminde yüksek seyretmesi beklenen seyahat hareketliliğini etkileyebileceği endişelerini artırıyor.

Delta varyantının yoğun görüldüğü ülkelerden İngiltere'de yaklaşık 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, İngiltere'den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldı. Ayrıca, Almanya'nın da İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının Avrupa Birliği (AB) genelinde alınması konusunda çalışmalar yürüttüğü basına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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