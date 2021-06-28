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Petrol fiyatları 76 dolar seviyesinde

Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi 10:26
Petrol fiyatları 76 dolar seviyesinde
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Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Gözlerin OPEC+'nın 1 Temmuz'da yapacağı toplantıya çevrildiği petrol piyasalarında Brent petrolünün fiyatı bu sabah 76,60 dolar ile Ekim 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Amerikan Batı Teksas (WTI) petrolünün 74,45 dolar seviyelerini test ettiği bu yükselişte, 2015 nükleer anlaşmasına dönülmesi müzakerelerin bir anlaşmaya varılmasının önündeki zorlukların devam ettiği ve İran'ın global piyasalara petrol arzının bu yıl artmayacağı değerlendirmeleri de rol oynadı. 

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Brent petrolü bu seviyelerden gelen kar realizasyonlarının etkisi ile 76 dolar/varil seviyelerine geri geldi. Batı Teksas petrolü de 74 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. 

Analistler, OPEC+'nın 1 Temmuz toplantısında üretimin Ağustos ayında sadece 500 bin varil/gün artırılması yönünde bir karar vermesinin beklendiğini, bu beklentinin gerçekleşmesi halinde petrol fiyatlarında yukarı hareketin destek bulacağını da belirtiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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