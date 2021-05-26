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Petrol fiyatları 69 dolar sınırında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,68 dolardan işlem görüyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:13
Petrol fiyatları 69 dolar sınırında
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Dün 68,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 68,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş tahminine karşın İran petrol arzının yeniden başlaması olasılığıyla karışık seyir izliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 436 bin varil düşüş gerçekleşti.

Söz konusu düşüş tahmini, ülkede talebin toparlanacağı beklentilerini desteklerken, İran ve ABD arasında devam eden nükleer anlaşma müzakereleri de petrol fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Nisan'da başlayan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerin 5'inci oturumu için taraflar dün bir araya geldi.

Toplantının ardından, AB delegasyonu tarafından hazırlanan ve gazetecilere okunan basın açıklamasında, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki teknik anlaşmanın bir ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Viyana görüşmelerinin nihai hedefi olan KOEP'nin tam ve etkin bir şekilde uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya olası dönüşünün sağlanması için çabaların iki katına çıkartıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov da Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam olarak uygulanması için yapılan görüşmelerin 5'inci ve büyük ihtimalle son oturumunun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının gerilemesinin ardından kısıtlamaların kademeli kaldırılmasına karşın, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'ın da aralarında bulunduğu Asya bölgesinde yüksek seyreden vaka sayılarının talep görünümünü olumsuz etkilemesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,70 ile 68,96 dolar aralığının direnç, 68,44 ile 68,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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