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Petrol Fiyatları – (1.06.2021)

Petrol piyasaları salı günü yapılacak OPEC+ toplantısına odaklanırken Brent petrol önden gelen değerlendirme raporuyla varil başına 70 dolara yükseldi

01 Haziran 2021 Salı 09:15
Petrol Fiyatları – (1.06.2021)
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Brent petrol, OPEC+ koalisyonunun politika toplantısı öncesinde daha sıkı bir küresel piyasa tahminiyle varil başına 70 doları gördü.

Vadeli kontratlar, Londra piyasasında yüzde 1,4 yükselirken OPEC+’ın değerlendirme raporuna göre salgın döneminde artan stokların büyük bir kısmı eridi ve stokların kalanı da yılın ikinci yarısında hızlı bir düşüş kaydedecek.

OPEC+’ın salı günkü toplantının ardından Temmuz’dan itibaren üretim artırımı açıklaması bekleniyor.

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“Nükleer anlaşma sonrasında İran’dan gelebilecek fazladan üretime rağmen ABD ve Avrupa’daki kuvvetli toparlanmayla beraber OPEC+’ın da küresel piyasaların fazladan üretimi absorbe edebileceğine dair güveni arttı.”
Oversea-Chinese Banking Ekonomisti Howie Lee

Şu an artan talebin İran’dan gelebilecek fazladan 2 milyon varillik üretimi absorbe edebileceğine dair bir güven var. ABD’deki talep küresel tüketim toparlanmasının taşıyıcısı oldu

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 1,4 yükselişle varil başına 70,29 dolara kadar ulaştı.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 1,9 yükselişle varil başına 67,59 dolara kadar yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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