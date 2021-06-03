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Küresel piyasalarda gündem Fed'in alımları

Küresel piyasalarda fiyatlamaların seyri açısından Fed'in varlık alımlarını azaltması konusundaki açıklamalar gündemin ilk sıralarına yükseldi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da merkez bankasının varlık alımlarını azaltmaya başlamayı “en azından düşünmeye başlaması gerektiğini” söyledi.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:02
Küresel piyasalarda gündem Fed'in alımları
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Küresel piyasalar ABD verilerine, Fed üyesi Harker’dan varlık alımlarının azaltılmasına dair gelen açıklamalara ve yeniden ABD-Çin ilişkilerine odaklanmış durumda.

Wall Street endeksleri çarşamba gününü çok sınırlı artışlarla kapatırken, bu sabah vadeli işlemlerde benzer bir görünüm söz konusu. Asya’da endeksler genel olarak pozitif tarafta yer aldı. Özellikle aşı iyimserliği yaşanan Japonya yükselişlere öncülük etti.

Dolar, ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi öncesi son 4 ayın düşük seviyesine yakın. Nisan ayında 742 bin istihdam artışı görülen ADP verisinin mayıs ayında 650 bin kişilik artışa işaret etmesi bekleniyor.

İşsizlik maaşına geçen hafta yapılan başvuruların da 406 binden 387 bine gerilemesi bekleniyor.

ADP verisi KKTC saati ile 15.15’te, işsizlik maaşı başvuruları verisi de 15:30’da açıklanacak. Yarın ise kritik tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri izlenecek.

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"VARLIK ALIMLARINI AZALTMAYI EN AZINDAN DÜŞÜNMEYE BAŞLAMALI"

ABD’de enflasyonda yaşanan yükselişin kalıcı olup olmayacağı küresel piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Fed’in Bej Kitap anketinin sonuçlarına göre, Amerikan ekonomisinde toparlanma son iki ayda bir miktar hız kazanırken, genel fiyat baskılarındaki artış devam etti.

Çarşamba günü yayımlanan raporda, “Ulusal ekonomi nisan başından mayıs sonuna kadar geçen dönemde ılımlı bir hızda büyüdü. Bu da, bir önceki rapor dönemine göre biraz daha hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor” denildi.

Grant Thornton LLP Başekonomisti Diane Swonk, raporun, talebin arzdan daha hızlı artmaya devam ettiğine işaret ettiğini belirterek, “Fiyatlar ve ücretler için sıcak bir yaz olacak” dedi.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock Inc. CEO’su Larry Fink de birçok yatırımcının 40 yıllık bir meslek hayatı olmadığını ve uzun süreli enflasyona alışık olmadıklarını, bu nedenle ‘büyük bir şok’ yaşanabileceğini belirtti.

Harker, “Bana göre, alımlarımızı uygun bir zamanda, yavaşça ve dikkatlice azaltmamız uygun olur” dedi. Bu yıl Fed’in faiz kararlarında oy hakkı bulunmayan Harker, 2013 yılında küresel piyasalarda yaşandığı gibi bir ‘taper tantrum’ yaratılmamasının önemli olduğuna işaret etti.

Fed, geçen yıl pandemi nedeniyle acil borç verme imkanı üzerinden aldığı bir kurumsal tahvil portföyünü kademeli olarak satmaya başlayacağını duyurdu. Bu adım, varlık alımlarını azaltmaya dair olmamakla birlikte, bir normalleşme işareti olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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