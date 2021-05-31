Küresel piyasalarda enflasyon endişesi etkisini sürdürüyor

Küresel piyasalar yeni haftaya düşük risk iştahıyla başladı.

Çin'den gelen imalat PMI verisi, ülkedeki toparlanma eğiliminin yataya dönmesi yönünde sinyaller verirken, devam eden enflasyon endişeleri de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Çin verilerinin açıklanmasının ardından Asya piyasalarında sınırlı düşüş kaydedildi. Asya piyasalarında Japonya, Koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü halin uzatılması yönündeki karar dolayısıyla negatif ayrıştı.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,1 gibi sınırlı bir yükseliş kaydeden S&P 500'de yeni haftanın ilk vadeli işlemlerinde de yatay bir seyir izlendi. Nasdaq vadelilerinde de benzer görünüm söz konusu.

Yuanda geçen hafta görülen değerlenme eğilimi ise bu hafta yerini dizginleme temasına bıraktı. Eski bir Çin Merkez Bankası (PBOC) yetkilisi Sheng Songcheng, yuanda son dönemde yaşanan yükselişi kısa vadeli spekülasyona bağlarken, PBOC’ye bağlı Financial News da yuanın Fed’in potansiyel sıkılaşması ile gerileyeceğini öngördü. Sözlü uyarılar sonrasında referans dolar/yuan seviyesi tahminin üzerinde 6,3682 olarak ayarlandı. OPEC üyeleri ile müttefiklerinin salı günkü toplantıları öncesi WTI ham petrolün varili 67 dolar seviyesine yaklaştı.

YÜZDE 0'LIK FAİZE AKIN

Küresel yatırımcılar, bu hafta boyunca Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ve Cuma günü ABD’de açıklanacak Mayıs ayı istihdam verilerinde tahvil alımlarının ne zaman azaltılmaya başlayabileceğine dair işaretler arayacak.

Mayıs ayında ABD ekonomisinin aylık net 650 bin tarım dışı istihdam yarattığı, işsizlik oranının ise yüzde 5,9’a gerilediği tahmin ediliyor.

Öncesinde ABD’de finansal kurumların, sıfır faize rağmen Fed’in ters repo imkanına para akıtmaya devam etmesi, enflasyon endişeleri ile birleşerek piyasalarda ‘taper’ tartışmalarını alevlendiriyor. Her ne kadar Fed’in ters repo imkanının faizi yüzde 0 olsa da, çok kısa vadelerde güvenli şekilde para park etmek için fazla alternatif bulunmuyor. Bunun yanı sıra, geçmişte hazine tahvili ve piyasa bazlı repo sözleşmeleri gibi alternatiflerin getirilerinin negatif seviyeye düştüğünün görülmesi, sıfır faizi cazip hale getirebiliyor. Bu imkanın kullanımı cuma günü 485,3 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Bazı yatırımcılar yığılmayı Fed’in ayda 120 milyar dolarlık tahvil alım programını azaltmaya başlaması gerektiğine dair bir işaret olarak görüyor. Ancak bazı yatırımcılar ise bu durumun Fed’in tahvil alımlarına yönelik kararını etkilemeyeceğini, o tartışmanın daha çok kalıcı enflasyon ve faiz artırımlarına bağlı olduğunu düşünüyor.