banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemide huzurlu bir masal
Pandemide huzurlu bir masal
YDP Kurultayı önemli mesajlar verdi…
YDP Kurultayı önemli mesajlar verdi…
“İstikrar” ya da “ben yok, biz varız”
“İstikrar” ya da “ben yok,...
Aşı gelmezse B planımız var mı?
Aşı gelmezse B planımız var...
banner376

Küresel piyasalar salgının seyrinden endişeli

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik performansa ilişkin pozitif değerlendirmelerine karşı piyasalar salgındaki küresel toparlanmanın istikrarsız niteliği dolayısıyla haftaya düşük iştahla başladı..

12 Nisan 2021 Pazartesi 09:40
Küresel piyasalar salgının seyrinden endişeli
banner337

Küresel piyasalar, ABD'de Cuma günü kaydedilen rekorların ardından yeni haftaya düşük risk iştahıyla girdi.

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ekonomiye dair olumlu değerlendirmelerine rağmen Koronavirüs salgınında küresel düzeyde görülen istikrarsızlık piyasalarda fiyatlamalar üzerinde olumsuz etkide bulundu.

Alibaba'ya verilen rekabet cezası dolayısıyla Çin endekslerinde düşüş izlenirken, bölgedeki diğer endekslerde de aşağı yönlü seyir görüldü.

Asya endeksleri ile birlikte ABD ve Avrupa vadelilerinde de yeni hafta düşüşle başladı. ABD'de S&P 500 endeksinde 3 haftalık yükseliş serisinin ardından yeni haftanın ilk vadeli işlemlerinde düşüş kaydedildi. Avrupa vadelilerinde de negatif fiyatlamalar izlendi.

ABD'de beklentileri aşan üretici fiyat endeksi sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizinde artış görülürken, yeni hafta yüzde 1,65 seviyesinde başladı. Bloomberg Dolar Endeksi ise yüzde 0,1 artıda.

banner341
POWELL: "EKONOMİ GÜÇLÜ BÜYÜME YOLUNDA"

Fed Başkanı Jerome Powell Amerikan ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu belirtirken aşılama ve sağlam politika desteği ile güçlü büyüme ve istihdam artışının ufukta olduğunu söyledi.

Hafta sonunda CBS televizyonunun “60 Dakika” programına konuk olan Powell “Ekonominin daha hızlı büyümeye ve daha hızlı istihdam yaratmaya başladığı bir dönemdeyiz” diye konuştu.

Powell röportajda “Görünüm baz senaryomuz doğrultusunda somut bir şekilde iyileşti. Yine de birçok riskin söz konusu olduğunu belirtmeliyim. Ekonomimize karşı oluşabilecek ana risk Kovid-19’un yeniden hızla yayılması. Vatandaşların maske giymeye ve sosyal mesafe göstermeye dikkat etmesi akıllıca olur” ifadelerini kullandı.

Powell faiz artırımı konusunda tarih vermezken bu yıl gibi bir yılda faiz artırmanın çok düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Fed'in, toparlanmanın tamamlanma sürecinde ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğini belirten Powell, “Birçok insan pandemiden dolayı işini kaybetti. Bu insanlara işlerini tekrar kazandırmalıyız” diye konuştu.

Powell hedge fonu Archegos’un yarattığı finansal dalgalanma hakkında ise “Tek bir müşterinin bu şekilde hasar oluşturması endişe verici olsa da bu olay finansal sistemin ya da kurumların istikrarına yönelik soru işaretleri ortaya çıkarmadı.

“Ne olduğunu anlamak ve bir daha olmaması için yapılması gerekenleri ortaya çıkarmak konusunda kararlıyız” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor
Petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Tırmanan jeopolitik riskler ve haftanın olayı: TCMB PPK
Tırmanan jeopolitik riskler ve haftanın olayı: TCMB PPK
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
FED enflasyondan daha fazla Covid-19’dan korkuyor!
FED enflasyondan daha fazla Covid-19’dan korkuyor!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol Suudi Enerji Bakanı'nın açıklamasından güven buldu
Petrol Suudi Enerji Bakanı'nın açıklamasından güven buldu
Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor
Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim