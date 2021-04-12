Küresel piyasalar salgının seyrinden endişeli

Küresel piyasalar, ABD'de Cuma günü kaydedilen rekorların ardından yeni haftaya düşük risk iştahıyla girdi.

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ekonomiye dair olumlu değerlendirmelerine rağmen Koronavirüs salgınında küresel düzeyde görülen istikrarsızlık piyasalarda fiyatlamalar üzerinde olumsuz etkide bulundu.

Alibaba'ya verilen rekabet cezası dolayısıyla Çin endekslerinde düşüş izlenirken, bölgedeki diğer endekslerde de aşağı yönlü seyir görüldü.

Asya endeksleri ile birlikte ABD ve Avrupa vadelilerinde de yeni hafta düşüşle başladı. ABD'de S&P 500 endeksinde 3 haftalık yükseliş serisinin ardından yeni haftanın ilk vadeli işlemlerinde düşüş kaydedildi. Avrupa vadelilerinde de negatif fiyatlamalar izlendi.

ABD'de beklentileri aşan üretici fiyat endeksi sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizinde artış görülürken, yeni hafta yüzde 1,65 seviyesinde başladı. Bloomberg Dolar Endeksi ise yüzde 0,1 artıda.

POWELL: "EKONOMİ GÜÇLÜ BÜYÜME YOLUNDA"

Fed Başkanı Jerome Powell Amerikan ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu belirtirken aşılama ve sağlam politika desteği ile güçlü büyüme ve istihdam artışının ufukta olduğunu söyledi.

Hafta sonunda CBS televizyonunun “60 Dakika” programına konuk olan Powell “Ekonominin daha hızlı büyümeye ve daha hızlı istihdam yaratmaya başladığı bir dönemdeyiz” diye konuştu.

Powell röportajda “Görünüm baz senaryomuz doğrultusunda somut bir şekilde iyileşti. Yine de birçok riskin söz konusu olduğunu belirtmeliyim. Ekonomimize karşı oluşabilecek ana risk Kovid-19’un yeniden hızla yayılması. Vatandaşların maske giymeye ve sosyal mesafe göstermeye dikkat etmesi akıllıca olur” ifadelerini kullandı.

Powell faiz artırımı konusunda tarih vermezken bu yıl gibi bir yılda faiz artırmanın çok düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Fed'in, toparlanmanın tamamlanma sürecinde ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğini belirten Powell, “Birçok insan pandemiden dolayı işini kaybetti. Bu insanlara işlerini tekrar kazandırmalıyız” diye konuştu.

Powell hedge fonu Archegos’un yarattığı finansal dalgalanma hakkında ise “Tek bir müşterinin bu şekilde hasar oluşturması endişe verici olsa da bu olay finansal sistemin ya da kurumların istikrarına yönelik soru işaretleri ortaya çıkarmadı.

“Ne olduğunu anlamak ve bir daha olmaması için yapılması gerekenleri ortaya çıkarmak konusunda kararlıyız” dedi.