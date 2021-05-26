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Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle karışık seyrediyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:55
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
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Son dönemde açıklanan veriler ekonomilerdeki toparlanmanın sürdüğüne işaret etse de Kovid-19 salgını sonrasına ilişkin ekonomiler ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler ile enflasyon endişeleri, piyasaların belirli bir yön çizmesini zorlaştırıyor.

ABD'de dün açıklanan Conference Board Tüketici Güven Endeksi mayısta aylık 0,3 puan azalarak beklentilerin altında kalırken, bu yıl ilk kez gerilemesi dikkati çekti.

Öte yandan ABD'de konut fiyatlarındaki artış devam ederken, yeni konut satışları ise nisanda aylık yüzde 5,9 azalışla beklentilerin altında kaldı. S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak Aralık 2005'ten bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Bu gelişmelerle New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, güvenli liman arayan yatırımcıların alımları ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,58'e geriledi, altının ons fiyatı ise 1.905 dolarla 8 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa tarafında, gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası Rusya ile ilgili gerilimin artabileceği endişeleri arttı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Zirve'de Rusya'nın siyasetine karşı birlikte ve koordineli reaksiyon gösterilmesi konusunda hemfikir kalındığını söyledi. İtalya Başbakanı Mario Draghi de Zirve sonrası yaptığı açıklamada Rusya ile ilgili olarak "Son zamanlarda hem internet üstünden hem de casuslar üzerinden yürütülen müdahale düzeyi endişe verici hale geldi" ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlar dikkati çekerken, sektör ve ülke bazlı ayrışmaların arttığı görüldü.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 yükseldi.

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Avro/dolar paritesi ise 1,2268 ile yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1,2240-1,2260 bandında dengelendi.

Bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, dün küresel piyasalardaki güvenli liman arayışlarının en olumsuz yansıması Borsa İstanbul'da görüldü.

BIST 100 endeksinde, 1.440 desteğinin kırılması ile devreye giren zarar-kes satışları hisse senedi fiyatlarındaki düşüşün ivme kazanmasına neden oldu. Döviz kurlarındaki yükselişin de olumsuz etkilediği pay piyasalarında, BIST 100 endeksi yüzde 3,58 değer kaybederek günü 1.400,22 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,8 artışla 8,4591'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4480 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

Sektör ve bölge bazlı ayrışmaların devam edebileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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