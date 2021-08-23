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Küresel piyasalar bu hafta Jackson Hole toplantılarına odaklandı

Küresel pay piyasalarında geçen hafta negatif bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yatırımcılar, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu ve yoğun veri gündemini takip edecek.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
Küresel piyasalar bu hafta Jackson Hole toplantılarına odaklandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceği beklentilerinin artması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin gelişmeler ve özellikle perakende satışlar verisinin ABD'de beklentilerin altında kalması geçen hafta pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Bu hafta, ABD'de perşembe günü başlayacak ve artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra yoğun veri gündemi de takip edilecek.

Ekonomi takviminde, bugün dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı Almanya'da, perşembe de ABD'de büyüme verileri öne çıkıyor.

Analistler, Jackson Hole toplantıları kapsamında cuma günü konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın, varlık alımlarının azaltılması konusunda yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde gelen tepki alımlarıyla yükselen New York borsasında, haftalık bazda ise ortalama yüzde 0,8 değer kayıpları görüldü. Cuma, teknoloji hisseleri öncülüğünde haftalık kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,65, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 yükseldi.

Avrupa borsalarında da cuma günü İtalya hariç pozitif bir seyir izlense de haftalık kayıplar Almanya ve İngiltere'de görece sınırlı kalırken, Fransa'da yüzde 3,91 ve İtalya'da yüzde 2,75 oldu.

Delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğu Avrupa'da, alınan tedbirler ve vaka sayıları pay piyasalarındaki risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 geriledi.

Cuma ABD ve Avrupa borsalarında etkili olan alıcılı seyir Asya pay piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya'da açıklanan verilere göre ağustosta imalat sanayi PMI 52,4'e, hizmet sektörü PMI da 43,5'e gerilemesine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

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Yurt içinde, geçen hafta satışların sınırlı kaldığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 1.440 puanın üzerinde kapanış yaptı.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,33 değer kazansa da haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,21 azalışla 1.444,63 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 0,3 azalışla 8,4945'e gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4930 seviyesinde yatay seyrediyor.

Bugün ABD ve Avrupa'da öncü PMI verilerinin, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 üzerinde yeni hedefin 1.490 direnci olacağını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

10.30 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, temmuz ayı konut satışları

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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