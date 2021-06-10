Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğe karşın, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu anlamda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile ECB'nin toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de nisan ayında yüzde 4,2 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun, mayısta da artışını sürdürerek yüzde 4,7'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkmasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci para politikalarından geri adım atma olasılığını artırarak piyasalar üzerinde baskıya neden olabileceğini ifade etti.

ECB'nin bugünkü toplantısında faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün ECB'nin özellikle varlık alım programına ilişkin yapacağı yönlendirmelerin takip edileceğini aktaran analistler, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'na (PEPP) ilişkin ucu açık mesajların verilebileceğini bildirdi.

Analistler, olası ucu açık açıklamaların, piyasalardaki belirsizliklerin süreceği anlamına geleceğini belirterek, son bir haftadır gelişmiş ülke tahvillerine artan ilginin devam edebileceğini söyledi.

Dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,47 ile son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Dolar endeksi ise sınırlı yükselişle günü 90,1 seviyesinde tamamladı.

Avrupa pay piyasalarında, bugünkü ECB toplantısı öncesinde dün karışık seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükseliş kaydetti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğu Asya borsalarında yükseliş eğilimi dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yüzde 0,11 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.449,17 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 düşüşle 8,5881'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5910 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı işgücü istatistikleri

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret endeksleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları