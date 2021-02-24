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Kripto paralar değer kaybediyor

Bitcoin son 24 saatte yüzde 13 değer kaybetti. Elon Musk dünyanın en zengini olma ünvanını Jeff Bezos'a kaptırdı. ABD Maliye Bakanı Yellen ise Bitcoini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi. Kripto paralardaki dalgalanma ise devam ediyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 09:35
Kripto paralar değer kaybediyor
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Bitcoin ve diğer kripto paralardaki dalgalanma devam ediyor. Bazı büyük şirketlerin kripto para birimlerini destekleyici adımları ve yatırımlarıyla Bitcoin'in fiyatı 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Geçen hafta hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin, yeni haftada ise düşüş kaydetti. Bitcoin'in fiyatı, pazartesi 50 bin doların altına kadar indi.

Kripto paralar değer kaybediyor

Şu an itibarıyla Bitcoin 48 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor. Son 24 saatte ise yüzde 13 değer kaybı yaşadı. Yani 24 saat önce elinde 1 Bitcoin bulunduran yatırımcı bugün ortalama 50 bin TL zarar etmiş durumda.

Kripto paralar değer kaybediyor

Elon Musk ikinci sıraya geriledi

Elon Musk, Tesla hisselerinde Pazartesi günü yaşanan düşüş sonrasında 15,2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin insanları sıralamasında ikinci sıraya geriledi. Birinci sırayı Amazon’un sahibi Jeff Besoz’a kaptırdı.

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Geçen haftalarda, Musk'ın Twitter'dan yaptığı destek paylaşımları Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum kripto paralarının değerinin yükselmesinde etkili olmuştu.

Ayrıca, Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak ayında yaptığı Bitcoin yatırımı sonucunda, sadece bir ayda bir yıllık otomobil satış karını geride bırakmıştı. Ocak ayında alınan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'in şirkete getirisi 3 haftada 970 milyon dolar olmuştu.

Bill Gates: Dikkatli olmakta fayda var

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise “Bence yeterince sermayesi olmayanlar bu çılgınlıklara kapılıyor. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var." ifadesini kullandı. 

Gates ayrıca, Bitcoin'in aşırı enerji harcadığına da dikkat çekerek, "Bitcoin çok enerji harcıyor, üstelik kimliğinizi belli etmeden anonim işlem yapabiliyorsunuz ve yaptığınız işlem geri alınamıyor" diye konuştu.

Kripto paralar değer kaybediyor

“Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Yellen "Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaBitcoin
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