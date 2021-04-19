Kripto Para Birimleri: Yol kazasıydı #devam

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Pazar günü %14 düşüşle 51,500 ; Ethereum blok zincir ağına bağlı küçük rakip olan Ether ise %10 düşüşle 2,100 dolara kadar ani bir düşüş yaşadı.

CoinMarketCap'e göre, satış için çok sayıda bitcoin madenciliğine güç verdiği bildirilen Çin'in Sincan bölgesindeki elektrik kesintisinin etkili olduğunu okuyoruz.

Kesinti nedeniyle 'hash rate' keskin bir düşüşe işaret etti. Hash rate, tüm Bitcoin ağının işlem kapasitesini ölçen volatilite endeksini ifade eder ve madencilerin yeni Bitcoin üretmek için ihtiyaç duyduğu gücü belirler.

Bitcoin'deki geri çekilme, TCMB'nin Cuma günü alımlarda kripto para birimlerinin kullanımını yasaklamasından sonra ve ABD'de 'kara para operasyonu' dedikodusunun yayılmasından sonra meydana geldiğini de not etmek gerekiyor.

Kanımca, son zamanlarda durmaksızın yükselen kripto para birimlerinde aranan düzeltme bahanesi de yukarıda sıraladığımız faktörlerin gölgesinde gerçekleşmiş oldu. Gelinen noktada (düşmüş denilen hali ile) Bitcoin'in 2021'de %100 değer kazandığını not edelim.

Bütün haftasonu, kripto para birimlerinde yaşanan sert düzeltme hareketi manşetleri ve sosyal medyayı süsleyince, bize de bugün bültenimizi gündem konusu ile açmayı uygun gördük.

İçeride ise, geçen hafta sonuçlanan olağan TCMB PPK toplantısında, her ne kadar şahin üslubun gevşetildiğini görsek de, enflasyonun üzerinde bir faiz (reel faiz) oluşumuna izin verileceği, yakında ise bir faiz indirimi olmayacağı beklentis, USDTRY kurunda yatay seyre neden oluyor. Teknik bir bakış açısı ile aşağıda 7,99, yukarıda ise 8,18 seviyeleri adeta sahanın çizgilerini oluşturuyor. Geçildiği yöne doğru hareketin devamını öngörüyoruz (bakınız grafik).

Dünyada ise, ABD tahvil faizlerinin bir miktar da olsa gevşemesi (hatırlayınız geçen haftalarda enflasyon endişesi ile 10 yıllık tahvil %1,80'e dayanmıştı) kıymeti madenlerin haftayı olumlu kapatmasına neden oldu: Altının ons fiyatı 1,780 dolara gelerek son 2 ayın zirvesine yükseldi.

Gümüş cephesinde de, 200 ve 100 günlük ortalamaları arkasına alan gümüş, 50 günlük ortalamaların da geçtiği 26 seviyesinin üzerini Cuma günü denese de, haftayı istediğimiz şekilde kapatmadı (bakınız grafik).

Yeni haftanın ilk iş gününde, küresel çapta iyimserliğin egemen olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde, aşılanma oranlarında yaşanan gözle görülür yükseliş, finansal piyasalarda da etkili oluyor. Hisse senedi endeksleri tarihi zirvelerde salınıyor.

Sabah erken saatlerde, haftayı ilk karşılayan Asya borsalarında hakim renk yeşil. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise minik çapta da olsun düşüşler görülüyor.

Türkiye'de pandemi tablosunun her geçen gün daha da kötüleşmeye yüz tuttuğunu maalesef üzülerek görüyoruz. Turizm sezonu öncesinde, mesela İstanbul'da her 100 kişiden birinin pozitif olması, can kaybının günlük 300 kişiyi aşması, Ukrayna gerginliğine paralel Rusya'nın turizm kartını çekmesi topyekun olumsuz gelişmeler.

Bu hafta 23 Nisan tatili nedeniyle kısa geçecek haftada, 24 Nisan günü ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımı konuşması önem arz edecek. Öte yandan, içeride Hazine'nin yüklü borç ödemeleri kapsamında düzenlenecek ihaleler de takip edilecek.

Veri akışından bugün önemli bir veri bulunmasa da, bu hafta ECB'nin olağan toplantısını takip edeceğiz. 1,1990 seviyesinden EUR/USD paritesinde kısa pozisyonumuz devam ediyor. EUR'da 1,1850 seviyesine doğru geri çekilme, akabinde de 1,23 seviyesine doğru bir yükseliş bekliyoruz. Kısa pozisyonumuzun zarar kes seviyesi 1,2010 seviyesinde.