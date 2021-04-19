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Kripto Para Birimleri: Yol kazasıydı #devam

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

19 Nisan 2021 Pazartesi 10:27
Kripto Para Birimleri: Yol kazasıydı #devam
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  • Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Pazar günü %14 düşüşle 51,500 ; Ethereum blok zincir ağına bağlı küçük rakip olan Ether ise %10 düşüşle 2,100 dolara kadar ani bir düşüş yaşadı.
  • CoinMarketCap'e göre, satış için çok sayıda bitcoin madenciliğine güç verdiği bildirilen Çin'in Sincan bölgesindeki elektrik kesintisinin etkili olduğunu okuyoruz.
  • Kesinti nedeniyle 'hash rate' keskin bir düşüşe işaret etti. Hash rate, tüm Bitcoin ağının işlem kapasitesini ölçen volatilite endeksini ifade eder ve madencilerin yeni Bitcoin üretmek için ihtiyaç duyduğu gücü belirler.
  • Bitcoin'deki geri çekilme, TCMB'nin Cuma günü alımlarda kripto para birimlerinin kullanımını yasaklamasından sonra ve ABD'de 'kara para operasyonu' dedikodusunun yayılmasından sonra meydana geldiğini de not etmek gerekiyor.
  • Kanımca, son zamanlarda durmaksızın yükselen kripto para birimlerinde aranan düzeltme bahanesi de yukarıda sıraladığımız faktörlerin gölgesinde gerçekleşmiş oldu. Gelinen noktada (düşmüş denilen hali ile) Bitcoin'in 2021'de %100 değer kazandığını not edelim.
  • Bütün haftasonu, kripto para birimlerinde yaşanan sert düzeltme hareketi manşetleri ve sosyal medyayı süsleyince, bize de bugün bültenimizi gündem konusu ile açmayı uygun gördük.
  • İçeride ise, geçen hafta sonuçlanan olağan TCMB PPK toplantısında, her ne kadar şahin üslubun gevşetildiğini görsek de, enflasyonun üzerinde bir faiz (reel faiz) oluşumuna izin verileceği, yakında ise bir faiz indirimi olmayacağı beklentis, USDTRY kurunda yatay seyre neden oluyor. Teknik bir bakış açısı ile aşağıda 7,99, yukarıda ise 8,18 seviyeleri adeta sahanın çizgilerini oluşturuyor. Geçildiği yöne doğru hareketin devamını öngörüyoruz (bakınız grafik).
  • Dünyada ise, ABD tahvil faizlerinin bir miktar da olsa gevşemesi (hatırlayınız geçen haftalarda enflasyon endişesi ile 10 yıllık tahvil %1,80'e dayanmıştı) kıymeti madenlerin haftayı olumlu kapatmasına neden oldu: Altının ons fiyatı 1,780 dolara gelerek son 2 ayın zirvesine yükseldi.
  • Gümüş cephesinde de, 200 ve 100 günlük ortalamaları arkasına alan gümüş, 50 günlük ortalamaların da geçtiği 26 seviyesinin üzerini Cuma günü denese de, haftayı istediğimiz şekilde kapatmadı (bakınız grafik).
  • Yeni haftanın ilk iş gününde, küresel çapta iyimserliğin egemen olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde, aşılanma oranlarında yaşanan gözle görülür yükseliş, finansal piyasalarda da etkili oluyor. Hisse senedi endeksleri tarihi zirvelerde salınıyor.
  • Sabah erken saatlerde, haftayı ilk karşılayan Asya borsalarında hakim renk yeşil. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise minik çapta da olsun düşüşler görülüyor. 
  • Türkiye'de pandemi tablosunun her geçen gün daha da kötüleşmeye yüz tuttuğunu maalesef üzülerek görüyoruz. Turizm sezonu öncesinde, mesela İstanbul'da her 100 kişiden birinin pozitif olması, can kaybının günlük 300 kişiyi aşması, Ukrayna gerginliğine paralel Rusya'nın turizm kartını çekmesi topyekun olumsuz gelişmeler.
  • Bu hafta 23 Nisan tatili nedeniyle kısa geçecek haftada, 24 Nisan günü ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımı konuşması önem arz edecek. Öte yandan, içeride Hazine'nin yüklü borç ödemeleri kapsamında düzenlenecek ihaleler de takip edilecek.
  • Veri akışından bugün önemli bir veri bulunmasa da, bu hafta ECB'nin olağan toplantısını takip edeceğiz. 1,1990 seviyesinden EUR/USD paritesinde kısa pozisyonumuz devam ediyor. EUR'da 1,1850 seviyesine doğru geri çekilme, akabinde de 1,23 seviyesine doğru bir yükseliş bekliyoruz. Kısa pozisyonumuzun zarar kes seviyesi 1,2010 seviyesinde. 
  • ABD'de şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, gözler ABD-İran nükleer görüşmeleri ve ABD-Rusya gerginliğini takip ediyor.

 

>VIX  

Volatilite endeksi, namı diğer korku endeksi, pandemi sonrası dönemin en düşük seviyesine geriledi. En basit hali ile, dünyada risk alma iştahı yüksek ve yatırımcıların koruma alma istekleri ise düşük. Grafiğe yalın bir bakış açısı ile yaklaşırsak, ara ara yükselişler olsa da, düşüş isteği devam ediyor. Bu nedenle risk iştahının da bu çeyrekte de devam edeceğini öngörüyoruz.

 
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>XAGUSD

Gümüş, 100 ve 200 günlük basit ortalamalardan aldığı destek ile Cuma günü 50 günlük ortalamaların da geçtiği 26 seviyesinin üzerini denese de, haftalık kapanış 26 seviyesinin altında oldu. Teknik bir bakış açısı ile, 50 günlük ortalamaların üzerinde 'temiz' bir kapanış, yükseliş hareketinin fitilini ateşleyecektir.

 
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>USDTRY

USDTRY kuru, 7,99 ile 8,18 seviyeleri arasında sıkıştı. Teknik bir bakış açısı ile, 8,18 seviyesinin üzerinde kapanışlar, havanın sertleşmesine neden olabilir. En basit hali ile, 7,99 - 8,18 oyun alanının saha çizgileri gibi; geçildiği yöne doğru ivme kazanacaktır.

 
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> EURUSD

EURUSD paritesinde, tamamen teknik göstergelere dayanarak 1,1990 seviyesinden kısa pozisyon açtık. EUR'da 1,1850 seviyesine doğru geri çekilme akabinde de 1,23 seviyesine doğru bir yükseliş bekliyoruz. Kısa pozisyonumuzun zarar kes seviyesi 1,2010 seviyesinde bulunuyor.

 
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Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
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