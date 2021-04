Kripto Para Birimleri: Yol kazasıydı #devam

Bitcoin'deki geri çekilme, TCMB'nin Cuma günü alımlarda kripto para birimlerinin kullanımını yasaklamasından sonra ve ABD'de 'kara para operasyonu' dedikodusunun yayılmasından sonra meydana geldiğini de not etmek gerekiyor.

Kanımca, son zamanlarda durmaksızın yükselen kripto para birimlerinde aranan düzeltme bahanesi de yukarıda sıraladığımız faktörlerin gölgesinde gerçekleşmiş oldu. Gelinen noktada (düşmüş denilen hali ile) Bitcoin'in 2021'de %100 değer kazandığını not edelim.

İçeride ise, geçen hafta sonuçlanan olağan TCMB PPK toplantısında, her ne kadar şahin üslubun gevşetildiğini görsek de, enflasyonun üzerinde bir faiz (reel faiz) oluşumuna izin verileceği, yakında ise bir faiz indirimi olmayacağı beklentis, USDTRY kurunda yatay seyre neden oluyor. Teknik bir bakış açısı ile aşağıda 7,99, yukarıda ise 8,18 seviyeleri adeta sahanın çizgilerini oluşturuyor. Geçildiği yöne doğru hareketin devamını öngörüyoruz (bakınız grafik).

Türkiye'de pandemi tablosunun her geçen gün daha da kötüleşmeye yüz tuttuğunu maalesef üzülerek görüyoruz. Turizm sezonu öncesinde, mesela İstanbul'da her 100 kişiden birinin pozitif olması, can kaybının günlük 300 kişiyi aşması, Ukrayna gerginliğine paralel Rusya'nın turizm kartını çekmesi topyekun olumsuz gelişmeler.