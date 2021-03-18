“Katil Putin.” HDP'ye kırmızı kart. Güvercin FED; radarda TCMB...

Dün küresel mali piyasalar temkinli bir şekilde gece geç saatlerde sonuçlanacak belki de son zamanların en kritik FED toplantısını bekledi.

ABD’de 10 yıllık tahvil faizinin enflasyon kaygısı ile FED’in politika faizinden çok daha süratli bir şekilde 14 ayın zirvesine yükseldiği bir günde, akşamüzeri, içeride, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açması, gündemi adeta değiştirdi.

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye gönderildiği haberi ardından, gün boyu 7,50 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru, hızla FED kararı öncesi 7,64 seviyesine kadar tırmandı.

Takdir edersiniz ki, Türk mali piyasaları, dün akşam FED yarın ise TCMB kararına konsantre olmuşken, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan dava, Türkiye'nin sancılı bir şekilde devam eden AB ve ABD ile ilişkilerini daha da bozabileceği beklentisi ile USDTRY kuru üzerinde baskı kurdu.

Gece geç saatlerde gelen FED kararı, beklenildiği üzere faiz oranlarında bir değişiklik getirmedi. Kararın duyurulduğu kısa politika metninde, FED’in kelime öbeklerini dikkatle seçtiği ve ekonomiyi destekleme gayretinin devam ettiği açık bir şekilde görüldü.

FED üyelerinin tahminleri, uzun vadede bir önceki toplantı ile aynı ve sabit tutulurken, kısa vadede büyümede ve enflasyonda yukarı yönlü yapılan revizyonların geçici olduğunu, 2021 için enflasyonun yükseleceğini, sonraki yıllarda ise düşeceği tahminlerden açık bir şekilde görüldü.

Daha önce ne demiştik? Hatırlayınız yıl sonu raporumuzu. FED enflasyona karşı toleranslı olacak. Piyasa faizleri artacak, FED faiz artırmayacak. Bir noktada piyasalar karamsarlıktan kurtularak yeniden ucuzlamış enstrümanlara hücum edecek.

Dün FED kararı ardından, dolar değer kaybederken, risk iştahı yeniden canlandı. Mikrofon karşısına geçen Başkan Powell’da, benzer bir şekilde, ABD ekonomisinin hedeflerinden çok uzak olduğunu, FED’in ihtiyaç olduğu sürece destek olmaya devam edeceğini, kısa vadede enflasyon yükselişlerinin geçici olacağının altını çizerek piyasaları beyaz bir güvercin gibi adeta selamladı.

Haliyle, kulaklardan paranın fışkırdığı, faizin yok denecek kadar düşük olduğu bir ekosistemde, piyasa reaksiyonu da gecikmedi: ABD borsası Dow Jones ilk defa 33bin seviyesinin üzerinde kapanış yaparak rekor kırdı. Kıymetli metaller beklentimize paralel değer kazandı. Bitcoin bir kez daha bir önceki zirvesi olan 58binin üzerine tırmandı.

Ons altında, 1,695 sonrası dün akşam da 1,745 seviyesinden ikinci kademe uzun pozisyonumuzu almış olduk. Zarar kes seviyemiz 1,695; kar al seviyesi ise 1,795’e yazıldı (bakınız grafik).

Dışarıda adeta kelebekler uçuşurken, içeride her ne kadar HDP haberi ile akşamüzeri USDTRY kuru 7,64 seviyesine varan bir yükseliş kaydetse de, küresel risk iştahının cazibesi TL’nin faiz getirisi ile birleşince, HDP haberi çok çabuk sindirildi: USDTRY kuru Powell’ın basın toplantısı esnasında gün başı işlem gördüğü 7,50 seviyesine hızla geri çekildi.

Yeni günün ilk işlem saatlerinde de, TL’nin dolar karşısında 7,50 seviyesini aşağıya zorladığını görüyoruz. HDP kararı olmasaydı, FED’in kararına paralel USDTRY kurunda çok daha aşağı seviyeler de görebilecektik.

Bugün TSİ14:00’da sonuçlanacak TCMB olağan PPK toplantısına yönelik piyasa konsensusu 100 baz puan faiz artırımı yönünde. TCMB’nin piyasa beklentisini karşılması, USDTRY kurunu 7,47 seviyesinin altına itebilir. Böyle bir durumda, top TL’nin oyun sahasına girecektir.

Diğer bir taraftan, küçük de olsa, karınlarda bir ağrı da yok değil! Piyasa ile son 4 ayda ‘akortlu’ bir şekilde ilerleyen Başkan Ağbal’ın politika hatası yaparak toplantıyı ‘pas geçmesi’ durumunda, TCMB’nin öngörülebilirliğini zedeleyerek, USDTRY kurunda sert bir yükselişi de tetikleyebilir. USDTRY kurunda 6,96 ve 7,02 seviyesinden aldığımız 2 kademe uzun pozisyonumuzdan dün akşam çıktık.

Elbette içeride HDP, dışarıda ise FED toplatısı derken, deneyimli bir politikacı olarak bildiğimiz ABD Başkanı Biden, seçimlere müdahale ettiği ve bedelini ödeyeceğini söyleyerek Rusya Lideri Putin’e “katil” dedi!

Rus-Amerikan ilişkilerini yeni dönemde sıkıntılı bir yol haritasının beklediği aşikar. Özellikle, Rusya’dan hava savunma sistemi satın alan Türkiye’nin, S-400 füzelerinin devamı ile ilgili Rusya ile görüşme içinde olması, CAATSA yaptırımlarına maruz kalan Türkiye’yi ileride başka sorunların da beklemesine neden olabilir.

Küresel mali piyasaların yeni günü, iyimser bir ruh hali ile karşıladıklarını görüyoruz. Asya borsalarında hakim renk yeşil. ABD borsalarının dün gece rekor kırması ardından sabah saatlerinde hava ılımlı.

Her ne kadar TCMB PPK kararı gündemin ilk sırasında yer alsa da, sabah saatlerinde İngiltere Merkez Bankası faiz kararı da takip edilecektir (önemli bir beklenti yok). Günün ikinci yarısında, her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerini irdeleyeceğiz. Akabinde, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile günü tamamlayacağız.