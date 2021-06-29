Hindistan kökenli Delta varyantı: Pandemide yeni dalga riski!

Küresel mali piyasalar haftaya göreceli olarak sakin bir seyir ile başladı. Hatırlanacağı üzere, Cuma günü ABD'de açıklanan ve FED'in favori gösterge endeksi olarak kabul edilen PCE (kişisel tüketim harcamaları) enflasyonu, Mayıs ayında yıllık bazda %3,9 ile 2008'den bu yana en yüksek düzeye yükselerek ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğini teyit etti.

ABD ekonomisine yönelik son dönemde açıklanan başta enflasyon veri seti olmak üzere, makro ekonomik verilerin güçlü geldiğini gözlemliyoruz. Bu bağlamda, her ayın ilk Cuma günü açıklanan ABD istihdam raporu bu hafta piyasaların merceğinde bulunuyor.

Küresel mali piyasalar bir tarafta FED'in enflasyona karşı 'geçici' söyleminin getirdiği konfor alanı içinde her iyimserlikte hisse senedi piyasalarını daha da yukarıya taşımaya devam ederken, parti havasını ise bu sefer Hindistan kökenli Delta varyantı bozdu.

Pandemide yeni bir dalga riskini artıran bu gelişme, özellikle İngiltere'de yeni vaka sayısını 22,644 kişi ile dün son 5 ayın zirvesi taşıdı! Henüz, cılız da olsa, pandemide en kötüsünün geride kaldığı inanışını artarken, delta varyantı ve artan vaka sayıları, yeniden izolasyon önlemlerini artırarak başta petrol olmak üzere piyasaların tadını kaçırıyor.

İçeride ise döviz piyasasında ilginç gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Geride bıraktığımız hafta, ABD heyetinin Türkiye'ye Afganistan konusunu görüşmek için gelmesi ile oluşan iyimser havanın da yardımı ile 8,60 seviyesini test eden USDTRY kuru, Cuma gününün son işlem saatlerinde ani bir yükseliş kaydederek 8,80 seviyesine tırmandı.

Bu hareketin arkasında yatan dinamiği tam olarak anlamasak da, Türk Lirası'nın geçen haftayı kırılgan bir görünümle bitirdiğini kabul etmek gerekiyor. Küresel piyasalar ucuz ve kolay paranın nimetlerinden sonuna kadar yararlanmaya çalışırken, %19 gibi ağız sulandırıcı bir faize rağmen, TL'nin dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesinde işlem görmesi açık bir şekilde 'zayıflık' olarak nitelendiriyoruz.

Piyasa dedikodularına göre (teyide muhtaç) kuru aşağıda tutmak için her yükselişte satıcı bir gücün devreye girdiğini işitiyoruz. Cuma günü 8,80 seviyesini test eden USDTRY kurunun, dün gün içerisinde kaydettiği sert yükselişin bir kısmını geri verdiğini ve 8,67 seviyelerine kadar geri çekildiğini not etmek gerekiyor.

Her ne kadar döviz piyasasının rekor seviyelerin kıyısından dün uzaklaştığını görsek de, BIST100 endeksi 200 günlük ortalamasının da altına sarkarak dün günü %1,3 düşüşle tamamladı. TL'nin döviz karşısında genellikle toparlandığı zamanlarda, alternatif piyasalar da bu eğilime eşlik ederdi. Hangi fiyat yanlış acaba?

İçeride Kanal İstanbul, faiz enflasyon sarmalı devam ederken, resmi enflasyon verisi, TÜİK tarafından 5 Temmuz tarihinde açıklanacak. Öncü veriler, enflasyonun yüksek gelebileceğini gösteriyor. Mayıs ayında yaşanan kapanma, veri toplanamaması ve beraberinde artan döviz kurunun fiyatlara Haziran enflasyonu ile birlikte yansıyacağını bekleniyor. Piyasa tahmini %1,5 manşet TÜFE artışına odaklanırken, dün Türk-İş'in de Haziran ayı mutfak enflasyon hesaplaması bu riski teyit etti: Aylık fiyat artışı %1,22 oldu.

İçeride enflasyona yönelik riskler yukarı yönlüyken, dışarıda ise gözler, FED'den gelecek kolay para döneminden çıkış sinyaller üzerinde olacaktır. FED'in geçen haftalarda, tahvil alımları ile ekonomiye verilen desteğini azaltma noktasında piyasaları yoklaması sonrasında yaşanan piyasa türbülansı, aslında yakın gelecekte vizyona girecek filmin de fragmanı bağlamında ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. TCMB'nin enflasyon tırmanırken yapacağı politika hatası, TL ve TL cinsi varlıklarda mevcut olumsuz fiyatlamaya daha da alevlendirebilir.

ABD'de her ne kadar FED geçici dese de, enflasyonun multi yılların zirvesinde şirazesinden çıkma noktasına doğru emin adımlarda kuzeye yürüdüğü bir ortama, Cuma günü açıklanacak istihdam raporu büyük bir dikkatle takip edilmelidir. Rapor, emek piyasasında işlerin yolunda gittiğini teyit ederse, FED'den gelebilecek şahince ifadeler, gelişmekte olan ekonomiler üzerinde daha büyük bir yıkım yaratabilir.

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarının kırmızılara büründüğünü görüyoruz. Yukarıda da izah etmeye çalıştığım üzere, Delta varyantının piyasalar üzerinde baskı kuruduğunu ve tedirgin bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde satıcı bir seyir görülüyor.

Altın ve gümüş önemli bir değişim göstermeden sırası ile 1,775 ve 26 dolar seviyelerinde salınırken, Bitcoin şimdilik 30-31 dolar seviyelerinden bulduğu destekten faydalanmaya çalışıyor. Hem kıymetli madenlerde, hem de amiral gemi Bitcoin'de riskleri aşağı yönlü görmeye devam ediyoruz.