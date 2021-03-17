Göz gözü görmüyor … #fed #tcmb

Uzun bir süredir beklenen kritik hafta ve belki de en kritik 2 günü geldi çattı.

Bu gece FED politika kararını açıklayacak ve FOMC (bizim Para Politikası Kurulu gibi düşünün) tahminleri (projeksiyonlarını) kamuoyuna duyurulacak. Akabinde, Başkan Powell mikrofon karşısına geçip FED’in geleceğe yönelik düşüncelerini aktararak satır aralarında sinyaller verecek.

Takdir edersiniz ki, yılbaşına göre %80 yükselen ABD Doları’nın piyasa faizlerinin gölgesinde, zamanlama olarak da oldukça kritik olan Mart toplantısında, FED’in nasıl bir politika reaksiyonu vereceği piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Son günlerde %1,60’lı seviyelere yükselen piyasaların risksiz faizi, ABD 10 yıllıklar, ister istemez yaklaşan enflasyonu fiyatlıyor. Paranın kulaklardan fışkırdığı bir ortamda, bir de teşvik paketinin devreye girmesi ile ABD Hazinesi üzerinde artan borçlanma gereksinimi, faizlerin son haftalarda geldiği seviyeleri anlatmaya yetiyor.

FED’in son zamanların en fazla önem atfedilen toplantısı, özellikle tahvil piyasası, DXY, pariteler ve kıymetli madenler üzerinde önemli etki doğurabileceğini düşünüyoruz.

Her ne kadar, piyasa oyuncuları, FED’in bu akşam tahvil piyasasına müdahale ederek faizlerdeki artışı kontrol altına almasını beklese de, son günlerde devamlı altının çizdiği üzere bizim düşüncemiz piyasa ile aynı noktada değil!

FED’in uzun vadeli tahvilleri daha fazla alarak (Operation Twist) faizin ateşini alması veya getiri eğrisi kontrolü (YCC) uygulamasına şu aşamada gitmeyeceğini düşünüyoruz. Sebebimiz ise çok açık: Ekonomik aktivite covid sonrası dünyada hız kazanıyor ama finansal koşullar sıkı değil. Ayrıca, hisse senetleri yükseliyor ve gelinen seviyeler artık balon endişesini içinde barındırıyor. Balonu patlatmadan biraz sönmesi niyetiyle FED’in piyasa faizlerinin yükselişine yaza kadar izin vereceğini düşünüyoruz.

FED’in önemli bir politika kararı almayı tercih etmeyeceği görüşümüzden hareketle, piyasayı sözlü yönlendirmede yetersiz kalması durumunda, tahvil getirilerinin %2 seviyesine hedef alarak yönünü daha da kuzeye çevirmesini bekliyoruz. Takdir edersiniz ki, paranın faizi yükseliyorsa, kendisi de değer kazanacaktır. DXY için pozitif fiyatlama gelişebilir, pariteler ve altın üzerinde baskı oluşabileceğini düşünüyoruz.

Her ne kadar altınla ilgili kısa vadede uzun pozisyonda olsak da (1,695 1 kademe) ve 1,740'ın geçilmesi durumunda 2. kademeyi de almak için hazır konumda beklesek de, ABD tahvil faizlerinin enflasyondan daha hızlı yükselmesi ve reel getirinin daha da artması durumunda, faiz getirisi olmayan kıymetli madenleri elde tutma (alternatif) maliyetini de artacağını unutmuyoruz. Bu nedenle, altında zarar kes seviyemizi 1,695’e (giriş seviyemize) çektik.

Piyasalar dışarıda FED’i beklerken, yarın sonuçlanacak olağan Mart ayı PPK toplantısı öncesinde içeride de ‘bekle ve gör’ stratejisi dün gün boyu devam etti. BIST100 %1 yükselirken, döviz piyasasında fiyat boylarının iyice kısaldı, hacmi ise düştü. USDTRY kuru 7,50 seviyesinin etrafında toplantıyı beklemeye devam ediyor. Bizler de, bugün FED ve TCMB öncesinde mevcut event risk (olay riski) nedeniyle, 2 kademe USDTRY uzun pozisyonlarımızdan çıkıp, toplantı sonuçlarına paralel yeniden oyuna katılacağız.

FED toplantısını görmeden yorum yapmak kolay olmasa da, içeride, TCMB’den 100 baz puan faiz artışı ile politika faizinin %18’e yükseltileceği bekleniyor. Bloomberg anketine göre 22 katılımcının tümü faiz artırımı ön görürken, zihinlerde ise Murat Uysal döneminde (Ekim PPK) yaşanan yol kazası ve akabinde USDTRY kurunun tüm zamanların zirvesine gittiği Kasım dönemi geliyor.

Bu nedenle, göreve geldiği günden bu yana piyasalar ile olan iletişime azami özen gösteren Başkan Ağbal’ın, öngörülebilir bir TCMB söylemi ile uyumlu, politika hatası yapmadan 100 baz puan faiz artışına gideceğine inanmak isteniyor. Geçen sefer, fatura Murat Uysal’a çıkmış, ekonomi yönetimi topyekün değişmişti.

FED’den gelecek kararı henüz bilmeden, TCMB’nin nasıl adım atacağını %100 ön göremiyoruz. Ama, mevcut beklentiler, enflasyon dinamiklerine göre faizin artacağına işaret ediyor. Biz, Foreks anketine faizin sabit tutulacağını yönünde görüş bildirdik (yanılıyor olabiliriz).

Özetle, TCMB’nin piyasalar ile ‘kordineli’ bir şekilde ilerlemesi, TL ve TL cinsi varlıklar için olumlu, aksi ise olumsuz olacaktır. TCMB’nin piyasa ile uyumlu gitmesi, kuru 7,47 seviyesinin altına, bir adım ötesine geçmesi, TL’yi olumlu ayrıştırmaya (yeniden 6,90 yolculuğu); aksi bir durumda ise psikolojik 8 seviyesi (7,78 ve sonrasına) hazırlıklı olmak gerekiyor (bakınız grafik).

Görüleceği üzere, bilinmez çok olduğundan, mali piyasalarda FED ve TCMB faiz kararları öncesi hava ‘göz gözü görmüyor her yer pus.’ Umarım bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik anlamına gelmiyordur.

Dün ön plana çıkan haberler arasında, kuyumculardan yarım kilo altın teminatı alınacağı yönündeki tasarıya esnaftan yoğun tepki geldiğini not etmek gerekiyor.

TCMB'nin açıkladığı Ocak konut fiyat endeksine göre, nominal yıllık artış %30,4 artış ile son 10 yılın en yüksek artışını gösterirken, bu rakam reel bazda %13,5'lik bir artışa işaret ediyor.

Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün vaka sayısı 17bin kişiye yaklaşarak bu yılın yeni zirvesini yaptı. Artan üçüncü dalga riski gözle görülür bir şekilde yeniden izolasyonların geri gelmesine neden olabilir.

Yeni gün başlangıcında, Aysa borsalarında satıcılı bir seyir görülüyor. Kore borsası %1 düşüşle başı çekerken, ABD ve Çin'e bağlı sevkiyatların zayıflamasıyla Japon ihracatı Şubat ayında beklenenden daha hızlı düşmesi, Asya piyasalarının genelini olumsuz etkiledi.