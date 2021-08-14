banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve not görünümünü "durağan" olarak korudu.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:30
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ile görünümünün teyit edildiği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BB-" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği aktarıldı. Türkiye'de politika belirsizliğinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 16,9'a gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ortalama yıllık enflasyonun gelecek yıl için yüzde 14,6 ve 2023 için yüzde 11,8 olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Fitch'in açıklamasında, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltildiği bildirildi.

banner341
Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve turizm sektöründeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2022'de ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada cari açığın daraldığını belirtilerek bu yılın ikinci yarısında turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açığın 2021'de gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne gerileyeceği kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 14.08.2021 12:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Piyasalarda karışık seyir
Piyasalarda karışık seyir
Piyasa ve dövizde günün yorumu
Piyasa ve dövizde günün yorumu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Brent petrolün varil fiyatı 71,25 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 71,25 dolar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Altın fiyatları hızla geriledi
Altın fiyatları hızla geriledi
ABD enflasyon verisi (15:30) bekleniyor. Yarın ise gözler TCMB'de
ABD enflasyon verisi (15:30) bekleniyor. Yarın ise gözler TCMB'de
Brent petrolün varil fiyatı 70,67 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 70,67 dolar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim