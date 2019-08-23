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Fitch: Türk bankalarına kredi büyümesi teşviki kısa vadeli bir tehdit değil

Fitch Ratings, lira cinsinden kredi büyümesinin yıllık yüzde 10-20 arasında olması için Türk bankalarına sağlanan teşviklerin, bankacılık sektörü kredilerinde veya bunlarla ilişkili risklerde ciddi hızlanmaya yol açmasının muhtemel olmadığını savundu.

Fitch: Türk bankalarına kredi büyümesi teşviki kısa vadeli bir tehdit değil

Fitch Ratings, lira cinsinden kredi büyümesinin yıllık yüzde 10-20 arasında olması için Türk bankalarına sağlanan teşviklerin, bankacılık sektörü kredilerinde veya bunlarla ilişkili risklerde ciddi hızlanmaya yol açmasının muhtemel olmadığını savundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:19
Fitch: Türk bankalarına kredi büyümesi teşviki kısa vadeli bir tehdit değil

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'inraporunda Türk bankalarına yönelik TL cinsinden yıllık yüzde 10 - 20 kredi büyümesi teşvikininbüyük bir ihtimalle hızlı bir kredi artışına neden olmayacağı belirtildi.

Söz konusu teşvikin bazı özel bankalarda kredi büyümesinde ılımlı bir artışı destekleyebileceği belirtilen raporda, kamu bankalarındaki hızlı büyümeyi dizginleyebileceği ifade edildi.

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Bununla birlikte Fitch, “Eğer teşvikler gelecekte daha yüksek reel büyüme hedeflerine başlangıç ise kredi büyümesi hızlanabilir ve sektör riskleri daha ciddi şekilde artabilir” uyarısında bulundu.

Volatil faaliyet koşulları göz önünde bulundurulduğunda çoğu bankanın kredi büyümesini hızlandırmaya yönelik sınırlı iştahı bulunduğu belirtilen raporda, “Teşviklerin büyük bir ihtimalle çoğu durumda bunları gidermeyeceğini düşünüyoruz” ifadesi yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
FitchKredi BüyümesiEkonomiKrediBanka
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