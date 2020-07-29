Fed, kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı

ABD Merkez Bankası (Fed), daha önce 30 Eylül'de sona ermesi planlanan COVID-19 kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzatmaya karar verdi.

Bu kapsamda 7 kredi programının süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "3 aylık uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin COVID-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kredi programlarının; piyasa işleyişini dengeleyen ve iyileştiren, hanehalkları, işletmeler ve yerel yönetimlere kredi akışını artıran kritik bir destek sağladığı kaydedildi.