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Fed, kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:30
Fed, kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı
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ABD Merkez Bankası (Fed), daha önce 30 Eylül'de sona ermesi planlanan COVID-19 kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzatmaya karar verdi.

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Bu kapsamda 7 kredi programının süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "3 aylık uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin COVID-19  salgınını atlatmasına yardımcı olmak için kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kredi programlarının; piyasa işleyişini dengeleyen ve iyileştiren, hanehalkları, işletmeler ve yerel yönetimlere kredi akışını artıran kritik bir destek sağladığı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
FedKredi Programları
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