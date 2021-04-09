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FED enflasyondan daha fazla Covid-19’dan korkuyor!

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

09 Nisan 2021 Cuma 09:57
FED enflasyondan daha fazla Covid-19’dan korkuyor!
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  • Başkan Ağbal’ın görevden alınması sonrası yaşanan büyük çaplı deprem, yerini, ivme kaybetmekle birlikte son günlerde artçı sarsıntılara terk etti. Küresel mali piyasaların da bu minvalde dün günü sessiz tamamlaması, içeride de dalga boyunun küçülmesine neden oldu.
  • USDTRY kuru, son günlerde 8,18 kritik seviyesini test edip, geri çekiliyor. Oynaklık seviyesi düşmeye başladı. Tüm konsantrasyon 15 Nisan PPK toplantısına çevrildi. Piyasanın beklentisi, faizin değişmeyeceği yönüne (bakınız grafik).
  • Yurtdışı cephede ise, FED’in ultra gevşek para politikası duruşunu, her ne kadar ekonomik aktivite ivme kazansa da, koruyacağını taahhüt etmesi, genel hatları ile iyimserliğin korunmasına neden oluyor.
  • FED, enflasyonda geçici nedenlerle saman alevi tarzı parlamalara politika tepkisi vermeyeceğini, bunun geçici olacağını, asıl tehlikeyi ise enflasyon yerine Covid-19 artan vaka sayılarında gördüğünün altını yeniden çizdi. Paskalya tatili ardından ABD’de vaka sayılarında artış görülüyor. Bu bağlamda, doların piyasa faizi olan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi %1,63 seviyesine geriledi.
  • ABD tahvil faizlerinin şimdilik %1,75 seviyesinden yönünü aşağıya çevirmesi ile EUR/USD paritesi yeniden 1,19 seviyesine yükselirken; kıymetli metallerde kırılgan da olsa bir yükseliş (beklentimiz dahilinde) görülüyor.
  • Altının ons fiyatı 1,745; gümüşün ise 25,30 kritik seviyelerinin üzerinde gecelik kapanış yaptı. Haftalık kapanışın da yükselişi desteklemesi durumunda, hareket önümüzdeki hafta da devam edebilir. Temel manada, ons altının, pandemi öncesine dönmesini ve 1,700 seviyesinin altını test etmesini anlamlandıramadığımızı günlerdir dile getiriyoruz (bakınız grafik).
  • TCMB, her hafta Perşembe günü olduğu üzere, 2 Nisan ile biten haftaya ilişkin para ve banka ve menkul kıymet istatistiklerine yayımladı. Buna göre, toplam DTH 2,4 milyar dolar gerilerken, parite/fiyat etkisinden arındırılmış bir şekilde ise DTH 2 milyar dolar azaldı.
  • Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin DTH’ları, son iki haftada 10,1 milyar dolar azalırken, bilançonun TL tarafında ise aynı oranda artış görmemiz, kuvvetle muhtemel bir miktar döviz veya TL’nin yaşanan türbülans sonrası yastık altına çekilmiş olabileceğine işaret ediyor. 
  • Yurtdışını yerleşiklerin ise, söz konusu haftada net 0,4 milyar dolar hisse senedi, 0,14 milyar dolar da tahvil sattığını gözlemliyoruz. Böylelikle iki haftalık çıkışın faturası da 2,4 milyar dolar oldu.
  • TCMB'nin brüt döviz rezervleri yaklaşık 2,8 milyar dolar azalışla 48,1 milyar dolara geriledi. İki haftalık düşüş 5,8 milyar dolar. Altın rezervleri ise, fiyat azalış nedeniyle 0,4 milyar dolar azalarak 39,4 milyar dolara geriledi. Toplam brüt döviz ve altın rezervleri, 87,4 milyar dolar ile 2021 yılının en düşük seviyesine geriledi.
  • Risk iştahını göstergesi olan ABD’nin Nasdaq endeksi, dün geceyi %1 yükselişle tamamladı. Yeni gün başlangıcında, Çin'in fabrika kapısı fiyatları, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki toparlanmanın ivme kazandığını açık bir şekilde gösteriyor (Mart 2018'den bu yana en yüksek yıllık artı). Çin’de fabrika aktivitesinin artması, kıymetli madenlere olan talebin de artacağının işareti olarak okunmalıdır. Namı diğer enflasyon!
  • Asya piyasalarının gösterge endeksi Tokyo borsası Nikkei hariç, hafif de olsa kırmızılar bu sabah göze çarparken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise, minik adımlarla da olsun yeşiller görülüyor.
  • Hafanın son iş gününde, sakin bir seyir öngörüyoruz. Veri takviminde, içeride beklenti anketi dışarıda ise ABD ÜFE enflasyonu takip edilebilir.


 
Ø  XAGUSD

Gümüşte beklediğimiz yükseliş yavaş yavaş gerçekleşiyor. 25,30 seviyesinin üzerine ve mavi alanın dışına çıkan gümüşte hareketin devam etmesini öngörüyoruz. Haftalık kapanış önemli bir sinyal olacaktır.

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Ø  XAUUSD

Grafiğimiz ana hatları ile pek de değişmedi. Güç göstergesi RSI alım sinyali verirken, 1,677 seviyesinden seken (yükseliş trend çizgisi) ons altının, 1,800 seviyesinin üzerine doğru, yukarı yönlü hareketine devam etmesini bekliyoruz.

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Ø  USDTRY

USDTRY kurunda, 1 ay vadeli volatilite 25 seviyesine gerileyerek Ağbal sonrası dönemin en düşük değerini aldı. Hatırlayınız ki, 19 Mart'ta 17 seviyelerinde olan volatilite (oynaklık) 22 Mart'ta 45'e kadar yükselmişti. USDTRY kurunda 8,18 – 7,99 arası sıkışmanın PPK toplantısına kadar devam edeceğini öngörüyoruz.

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Ø  FAO – Dünya Gıda Fiyat Endeksi

Aşağıdaki grafik Şubat ayına kadar olan dönemi gösteriyor. Dün açıklanan Mart verisi, dünyada gıda fiyatları artışının sürdüğünü teyit etti. BM Gıda fiyat endeksi, son 1 yılda %24,6 artış kaydederek 118,5 seviyesine geldi. Alt kırılımlarda ise, en yüksek artış oranı %86,2 ile bitkisel yağlarda oldu.
 
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Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

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Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
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