FED, doların değer kazanmasına tolerans gösterecek! Hava bozabilir!

Geride bıraktığımız haftanın dışarıda ana teması değişmedi: Yaklaşan enflasyon. Haliyle, artan petrol, gıda ve baz metal fiyatlarının enflasyonist bir eğilime doğru ilerlemesi, ABD’de faizlerin yükselmesine neden oluyor.

Enflasyonun ayak seslerinin duyulması, dolarının piyasa faizi olan gösterge 10 yıllık tahvillerin de getirisinin artmasına neden olurken, özellikle, uzun vadeli faizlerde görülen artış, FED’in istihdam ve büyüme planlarını sekteye uğrattığı kesin. FED tam olarak yol ayrımında. Birazdan detaylandıracağım.

Cuma, ABD ekonomisinin sağlığı açısından bir numaralı veri olarak görülen istihdam raporu oldukça kuvvetli sonuçlandı. Tarım dışı bordrolu çalışan sayısının 182bin kişi artması beklenirken gerçekleşme 379bin oldu. İşsizlik oranı %6,2'ye geriledi; yıllık kazançlar ise (enflasyon göstergesi) %5,3 sabit kaldı.

ABD ekonomisinin istihdam kanadının bu kadar güçlü sonuçlar vereceği beklenmiyordu. Güçlü veri ardından ABD Doları (DXY) küresel anlamda değerlenirken, malum faiz (ABD 10 yıllık) %1,63 ile Şubat 2020’den bu yana en yüksek düzeye çıktı!

Veri ardından paranın faizinin artması ile paranın kendisi de (dolar) değer kazanınca, risk iştahı azaldı; riskli varlıklar geriledi. Asıl soru şimdi sorulmalı: Bu durum karşısında FED ne yapacak? Ya da ne zaman yapacak?

Kanımca FED, gösterge 10 yıllık faiz %2 seviyesini geçmeden müdahale etmek veya tahvil alım programının kompozisyonu değiştirmek (operation twist – uzun vadeli tahvilleri alıp, kısa vadeyi satmak) niyetinde değil.

Bu durum - faizlerin artması ancak FED’den somut bir adım gelmemesi - haliyle piyasalarda ilave bozulmayı da körükleyebilir. Cuma günü DXY, haftayı son 3 ayın zirvesinde tamamladı. Böyle olunca da ABD Doları’nın küresel anlamda değerlenme olasılığı da artmış oldu (bakınız grafik).

EURUSD paritesi, 1,1886 kritik seviyesine kadar gerilerken, USDTRY kuru da 7,54 seviyesindeki kritik direncinin üzerini denedi. Teknik manada, EUR’da 1,1600’ya kadar aşağı yönlü; USDTRY kurunda ise 8 seviyesine doğru yukarı yönlü riskler artmış durumda (bakınız grafik).

Altının ons fiyatı, 1,700 dolar seviyesinin altını test ederek uzun bir süredir beklediğimiz alım seviyesine geriledi. ‘Yatırımcı’ zihniyeti ile, kademeli olarak portföyümüze altın da koymaya başladık (bakınız grafik). Gümüş ile ilgili görüşlerimizi biliyorsunuz. Portföyümüze sıkı sıkı sarılmaya devam edeceğiz.

FED’den somut anlamda müdahale gelen kadar ‘acı çekmeye’ devam edeceğiz. Akabinde, beklenen ‘morfin’ ile piyasaların yüzü yine gülecek. Para ile saadet olmaz derler, ama bal gibi de oluyormuş! FED'in kritik FOMC toplantısının 17 Mart'ta olduğunu hatırlatalım.

ABD’de enflasyonun ‘korkusu’, Türkiye’de ise ‘kendisi’ bulunuyor. Hatta, birçok parametre, enflasyonun halen daha zirve yapmadığını gösteriyor. Başkan Ağbal’ın gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz söyleminin FED’den bir gün sonra hayat bulup bulmayacağını göreceğiz. Bize göre küçük bir doz dokunuş gerekse de, TCMB’nin birçok nedenden ötürü faizleri yükseltmesi reel ekonomi için oldukça sorunlu.

Hazır TCMB’den söz etmişken, Cuma günü Başkanı Ağbal’ın Banka'nın blog sayfası üzerinden kaleme aldığı bir yazıyla sözlü müdahalede bulunduğu da aşikar. Kalıcı fiyat istikrarının paramızı hakkettiği değere ulaştıracağını belirten Ağbal, bu doğrultuda kararlılıkla mücadele edileceğinin de altını çizdi.

Haliyle, akla, enerji ve emtia fiyatlarının roket hızı ile yükseldiği bir ortamda, TCMB’nin cari açık ve enflasyonla mücadelesinin kolay olmayacağı ve hemen faiz artırımı gelse de, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş kaynaklı etkiler ortadan kalkmadan, TL’nin hele hele 7,54 seviyesinin üzerinde kalıcılık arz etmesi durumunda, psikolojik 8 seviyesinde soluğu alma potansiyelinin de arttığını düşünüyoruz. USDTRY 2 kademe uzun pozisyonumuz devam ediyor

17’si FED, 18’i TCMB derken, ay sonunda yapılacak olan AB Liderler Zirvesi’ni de oldukça önemsiyoruz. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Fransız mevkidaşı Macron ile görüşmesi ardından Cuma günü de Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı tutumunu sürdürdüğü" belirtilirken, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz’de uzlaşmaz tavrı ardından Mısır ile deniz alanı anlaşması ihtimali gündeme geldi. Önemli bir gelişme.

Diğer taraftan, Kıbrıs'taki taraflar, 3 garantör ülke ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla yapılacak 5+1 toplantısı 27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleşecek. Bu toplantıyı da dikkatle takip edeceğiz!

Haftasonu, uzun bir süredir beklenen 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketin Senato'dan geçti. Bazı pürüzlerin giderilmesi ardından Biden’in imzasına açılacak. Paket, ilk zamanlarda piyasalar için bir umut veya heyecan olarak görülürken, şimdi ise enflasyonu daha da körükleyeceği endişesi ile temkinli şekilde karşılandı.

Brent cinsi petrolün varil fiyatı bu sabah 71 dolar ile haftaya %2 yükselişle başladı. Suudi Arabistan'ın petrol sahasına yönelik drone saldırısı, bu eğiliminde belirgin oldu. Saldırıda herhangi bir zarar yaşanmasa da, petrolün 14 ayın zirvesinde olması, Türkiye gibi ithalatçı ülkeleri zorluyor.

Elbette, ne kadar yazarsak yazalım, dönüp dolaşıp tekrar ABD tahvil faizlerine bakıyoruz. FED’in önemli bir yol ayrımında olduğunu, pek çok enstrümanda baş gösteren ‘balon’ tarzı oluşumlara karşı daha dikkatli olması gerektiği bir döneme girdiğini, bu nedenle de tahvil faizlerinin yükselişine izin vererek piyasanın kendi kendini kontrollü bir şekilde düzeltmesine imkan vereceğini seziyoruz!

Ne mi demeye çalışıyorum? Tahvil faizleri %2 seviyesine kadar yükselmeye devam edebilir! Bu yolda ilerlerken, hisse senetleri daha da düşüş gösterebilir. Haliyle, ‘risk-off’ (riskten kaçış) yaşanacak ve piyasalarda korku ile güvenli liman olan dolar hatırlanacaktır. Korku paniğe dönüşürse, FED sahneye çıkacak!

ABD 10 veya daha da uzun tahvil faizleri (30 yıllık) yukarı giderse, Türkiye ve Güney Afrika başta olmak üzere, ekonomi politikaları biraz sancılı olan ülkelerde satış daha da derinden hissedilecek.

Bu bağlamda, içeride, beklentiyi aşan enflasyon, dışarda daha da artan petrol fiyatları, pandemi nedeniyle içeride soru işaretleri taşıyan turizm sezonu, kabaracak enerji faturası ve cari açık, TCMB’yi yeniden köşeye sıkıştırabilir. Başkan Ağbal’ın “gerekirse ek sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyiz” yönünde sözlü vaadi veya yönlendirmesini devreye sokup sokmayacağını 18 Mart tarihinde göreceğiz. O güne kadar kur cephesinde yukarı yönlü risk görüyoruz.

Bu beklentiler ışığında (ABD dolarında değerlenme eğilimi) EUR/USD paritesinde de aşağı yönlü hareketin devam etmesi olası duruyor. 1,1885 seviyesinin altında gecelik bir kapanış durumunda, kısa pozisyona (EUR sat USD al) geçeceğiz (bakınız grafik).

Yeni haftanın ve sabahın ilk saatlerinde, Asya borsaları yeniden kırmızılara bürünmüş. ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde eksiler göze çarpıyor: Nasdaq %1 aşağıda. Haftanın en önemli makro verisi Çarşamba günü açıklanacak ABD’de TÜFE enflasyonu olarak takip edilebilir.