Faizin 7 harikası: 1. Venezuela 3. Arjantin 7. Türkiye

Dün sonuçlanan TCMB’nin olağan Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi, piyasa tahminlerinin üzerinde 200 baz puan artırarak %19 seviyesiye yükseltildi.

TCMB’nin kararı nicelikten ziyade nitelik olarak ele alınırsa, Banka’nın enflasyonla mücadelede ‘kararlılık’, piyasa ile iletişimide ‘öngörülebilirlik’, faiz artırabilir mi tereddütünü yerle yeksan ettiğini ve en önemlisi ‘kredibilite’ tesis ettiğini görüyoruz.

Piyasa beklentisinin ‘ötesinde’ ve ‘önden yüklemeli’ ve ‘güçlü’ bir şekilde atılan adım, ‘gerekirse daha da sıkılaştırma’ yapılabileceği ibaresi ile de taçlandırılması, ileriye yönelik rehberlik anlamında da oldukça önemli bir yönlendirme.

Haliyle, bu kadar güçlü bir karar ve beraberinde politika metni, piyasalarca olumlu karşılanarak USDTRY kurunun %3,5’e yakın bir düşüşle 7,29 seviyesine kadar gün içinde itti. Banka hisselerine gelen alımlarla XBANK endeksi %2 yükselirken (ana endeks %0,7 düştü), yabancı nezdinde Türkiye riskini gösteren 5 yıl vadeli CDS 300 baz puana geriledi.

Özetle, piyasa konsensusunun üzerinde bir hamleye imza atan TCMB, Türk Lirası'nın dünya liginden olumlu anlamda ayrışmasına neden oldu. Enflasyonun kontrol altına henüz alınamaması ve beraberinde ABD tahvil faizlerinin yükseldiği bir ekosistemde, TCMB'nin pandemi riskine rağmen güçlü ve zor bir karara imza attığını görüyoruz.

Ancak, faizi durmadan artırmanın da tek ilaç olduğunu düşünmemek gerekiyor. Türkiye, dünya faiz liginde 7. sıraya yükseldi. Faizin artış patikasında olmasına rağmen, henüz içeride döviz tevidat hesaplarında çözülme göremiyoruz! Bu nedenle, faiz kararı zaman kazandırıcı bir ilaç olarak görülmeli, pek çok alanda normalleşme adımları ile güvenin hızla tesis edilmesi gerekiyor.

Dün gün içerisinde, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,75'e kadar yükselmesi ile küresel mali piyasalar bir gün aradan sonra yeninde ciddi bir satış baskısına maruz kaldı. Risk iştahının göstergesi olarak son zamanlarda takip edilen ABD borsası Nasdaq, %3 değer kaybetti.

Öte yandan, hatırlanacağı üzere, OPEC+’nın bir türlü üretim artışında mutabık kalamaması ve aşıların verdiği itici güçle son 14 ayın zirvesine yürüyen Brent cinsi ham petrol, hem küresel satış baskısı hem de dünyada yeniden filizlenen 3. dalga korkusu ile dün gün içinde %10’a yakın düşüş kaydetti.

Altının ons fiyatı, güvercin FED ardından dün sabah güne 1,750 dolar seviyesini test ederek başlaması ardından, gün içinde artan küresel risk-off moduna paralel yeniden 1,720 seviyesine varan bir geri çekilme kaydetti. Bu satıraları yazdığımız sabah erken saatlerde 1,735 dolara toparlandığını görüyoruz. Altında 2 kademe - 1,695 ve 1,745 - uzun pozisyondayız. Zarar kes seviyemiz 1,695.

Gümüş ile ilgili son 4 aydır her düşüşü uzun pozisyon alma için fırsat olarak okuyoruz. Gümüşle ilgili beklentimiz olumlu. Teknik manada, XAGUSD paritesinde 26,40-26,50 bölgesi önemli. Üzerinde haftalık kapanış yapabilirse, önümüzdeki haftalarda 28 dolar seviyesini hedefleyebileceğini öngörüyoruz.

Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurtdışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında üst üstte 8 haftadır nette satıcı konumunda. Dün BIST100 endeksi, gün içinde 1,589 puan seviyesini test ederek tüm zamanların zirvesine yükseldi. Yerli yatırımcının desteğinin borsayı ne kadar daha yukarı taşıyabileceğini bilemiyoruz!

Hatırlanacağı üzere, AB liderleri Aralık'ta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda doğalgaz aramak adına gerçekleştirdiği "yetki verilmemiş sondaj faaliyetleri" nedeniyle mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasakları getirilmesi teklifinde bulunmuştu. Dün Reuters haberine göre, AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını askıya aldı. Haberde Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha yapıcı bir ton takınması, Almanya Başbakanı Merkel'in daha uzlaşmacı bir yaklaşımı desteklemesi ve Türkiye ile Yunanistan arasında beş yıl aradan sonra ilk defa doğrudan görüşmelerin gerçeklemesi genel havanın değişmesini sağladı. 25-26 Mart'ta düzenlenecek zirvenin de artık Türkiye'ye karşı bir restleşme şeklinde geçmemesi bekleniyor. Olumlu bir haber!

Yeni gün başlangıcında, ABD tahvil faizlerinin %1,70 seviyesine doğru hafif de olsa geri çekilmesine rağmen, Asya piyasalarının günü pek de hoş karşılamadıklarını görüyoruz. Asya genelinde %1’in üzerinde düşüşler görülürken, ABD borsalarının vadeli endeksleri, dün akşamki sert satış baskısının yaralarını sarmaya çalışarak hafif de olsa yükseliş kaydetti.