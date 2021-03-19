banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nerde verdiğiniz sözler!
Nerde verdiğiniz sözler!
Öldürelim ama yiğidin de hakkını verelim
Öldürelim ama yiğidin de hakkını...
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Dağılın
Dağılın
banner376

Faizin 7 harikası: 1. Venezuela 3. Arjantin 7. Türkiye

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

19 Mart 2021 Cuma 09:30
Faizin 7 harikası: 1. Venezuela 3. Arjantin 7. Türkiye
banner337
  • Dün sonuçlanan TCMB’nin olağan Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi, piyasa tahminlerinin üzerinde 200 baz puan artırarak %19 seviyesiye yükseltildi.
  • TCMB’nin kararı nicelikten ziyade nitelik olarak ele alınırsa, Banka’nın enflasyonla mücadelede ‘kararlılık’, piyasa ile iletişimide ‘öngörülebilirlik’, faiz artırabilir mi tereddütünü yerle yeksan ettiğini ve en önemlisi ‘kredibilite’ tesis ettiğini görüyoruz.
  • Piyasa beklentisinin ‘ötesinde’ ve ‘önden yüklemeli’ ve ‘güçlü’ bir şekilde atılan adım, ‘gerekirse daha da sıkılaştırma’ yapılabileceği ibaresi ile de taçlandırılması, ileriye yönelik rehberlik anlamında da oldukça önemli bir yönlendirme.  
  • Haliyle, bu kadar güçlü bir karar ve beraberinde politika metni, piyasalarca olumlu karşılanarak USDTRY kurunun %3,5’e yakın bir düşüşle 7,29 seviyesine kadar gün içinde itti. Banka hisselerine gelen alımlarla XBANK endeksi %2 yükselirken (ana endeks %0,7 düştü), yabancı nezdinde Türkiye riskini gösteren 5 yıl vadeli CDS 300 baz puana geriledi.
  • Özetle, piyasa konsensusunun üzerinde bir hamleye imza atan TCMB, Türk Lirası'nın dünya liginden olumlu anlamda ayrışmasına neden oldu. Enflasyonun kontrol altına henüz alınamaması ve beraberinde ABD tahvil faizlerinin yükseldiği bir ekosistemde, TCMB'nin pandemi riskine rağmen güçlü ve zor bir karara imza attığını görüyoruz.
  • Ancak, faizi durmadan artırmanın da tek ilaç olduğunu düşünmemek gerekiyor. Türkiye, dünya faiz liginde 7. sıraya yükseldi. Faizin artış patikasında olmasına rağmen, henüz içeride döviz tevidat hesaplarında çözülme göremiyoruz! Bu nedenle, faiz kararı zaman kazandırıcı bir ilaç olarak görülmeli, pek çok alanda normalleşme adımları ile güvenin hızla tesis edilmesi gerekiyor.
  • Dün gün içerisinde, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,75'e kadar yükselmesi ile küresel mali piyasalar bir gün aradan sonra yeninde ciddi bir satış baskısına maruz kaldı. Risk iştahının göstergesi olarak son zamanlarda takip edilen ABD borsası Nasdaq, %3 değer kaybetti.
  • Öte yandan, hatırlanacağı üzere, OPEC+’nın bir türlü üretim artışında mutabık kalamaması ve aşıların verdiği itici güçle son 14 ayın zirvesine yürüyen Brent cinsi ham petrol, hem küresel satış baskısı hem de dünyada yeniden filizlenen 3. dalga korkusu ile dün gün içinde %10’a yakın düşüş kaydetti.
  • Altının ons fiyatı, güvercin FED ardından dün sabah güne 1,750 dolar seviyesini test ederek başlaması ardından, gün içinde artan küresel risk-off moduna paralel yeniden 1,720 seviyesine varan bir geri çekilme kaydetti. Bu satıraları yazdığımız sabah erken saatlerde 1,735 dolara toparlandığını görüyoruz. Altında 2 kademe - 1,695 ve 1,745 - uzun pozisyondayız. Zarar kes seviyemiz 1,695.
  • Gümüş ile ilgili son 4 aydır her düşüşü uzun pozisyon alma için fırsat olarak okuyoruz. Gümüşle ilgili beklentimiz olumlu. Teknik manada, XAGUSD paritesinde 26,40-26,50 bölgesi önemli. Üzerinde haftalık kapanış yapabilirse, önümüzdeki haftalarda 28 dolar seviyesini hedefleyebileceğini  öngörüyoruz.
  • Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurtdışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında üst üstte 8 haftadır nette satıcı konumunda. Dün BIST100 endeksi, gün içinde 1,589 puan seviyesini test ederek tüm zamanların zirvesine yükseldi. Yerli yatırımcının desteğinin borsayı ne kadar daha yukarı taşıyabileceğini bilemiyoruz!
  • Hatırlanacağı üzere, AB liderleri Aralık'ta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda doğalgaz aramak adına gerçekleştirdiği "yetki verilmemiş sondaj faaliyetleri" nedeniyle mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasakları getirilmesi teklifinde bulunmuştu. Dün Reuters haberine göre, AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını askıya aldı. Haberde Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha yapıcı bir ton takınması, Almanya Başbakanı Merkel'in daha uzlaşmacı bir yaklaşımı desteklemesi ve Türkiye ile Yunanistan arasında beş yıl aradan sonra ilk defa doğrudan görüşmelerin gerçeklemesi genel havanın değişmesini sağladı. 25-26 Mart'ta düzenlenecek zirvenin de artık Türkiye'ye karşı bir restleşme şeklinde geçmemesi bekleniyor. Olumlu bir haber!
  • Yeni gün başlangıcında, ABD tahvil faizlerinin %1,70 seviyesine doğru hafif de olsa geri çekilmesine rağmen, Asya piyasalarının günü pek de hoş karşılamadıklarını görüyoruz. Asya genelinde %1’in üzerinde düşüşler görülürken, ABD borsalarının vadeli endeksleri, dün akşamki sert satış baskısının yaralarını sarmaya çalışarak hafif de olsa yükseliş kaydetti.
  • Haftanın son iş gününde, veri takvimini süsleyen önemli bir gelişme görülmüyor. Dün sonuçlanan İgiltere ve bu sabah Japonya Merkez Bankası toplantılarından da, elle tutulur bir sonuç çıkmadı.

 

Ø  USDTRY

6 Kasım 2020 günü, USDTRY kuru tüm zamanların zirvesindeyken, TL lehine uzun, dolar alehine kısa açtığımız pozisyonumuzu, sene sonu kapatmış, yeni yılda ise 7,40’lı seviyelerden tekrar TL lehine uzun pozisyona geçmiştik. USDTRY kurunun 6,85 hedefimize ulaşamadan Şubat ortası 6,89’lu seviyelerden yönünü yukarı çevirmeye başlaması ile (kar al çalıştırmış) 6,96 seviyesinden pozisyonlarımız kapatarak bu sefer de dolar lehine uzun pozisyona geçmiştik. Söz konusu dolar uzun pozisyonlarımızı, FED gecesi kapatarak TCMB toplantısına (event risk – olay riski) nedeniyle pozisyonsuz girmeye karar vermiştik.  

Okurlarımız, bizleri sihirli küreye bakan büyücü veya falcı gibi görmemeli! Biz sadece, gelişmeleri iyi okumaya çalışarak, teknik analizin de yardımı ile disiplini elden bırakmayarak (gerektiğinde çatır çatır stop loss (zarar kes) çalıştırarak) her gün masamızın başında yeni günü karşılıyoruz. 'Bilmek' veya 'bilmemek' gibi sığ konuların içerisinde yer almak bizleri inanın yoruyor. Eğer biri size bir şey ‘bildiğini’ söylüyorsa, lütfen uzak durun!

banner341
Bu uyarıları yaptıktan sonra, dönelim asıl konumuza. Çarşamba FED, Perşembe günü TCMB’nin yarattığı iyimserlik ile USDTRY kuru 7,30 seviyesinin altını test etti. HDP’ye gösterilen kırmızı kartın nasıl bir seyir izleyeceği ve FED’in piyasalara verdiği sakinleştirici ilacın (sözlü müdahale) etkisinin kısa sürmüş olması, bundan sonrası için yön tayininde dikkat edilmesini gerektiriyor.

Teknik manada, eğer 6,90 dip 7,78 tepe ise, %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi 7,24’e denk geliyor (bu seviye hatırlayınız Papaz Brunson Ağustos 2018 zirvesi). Şimdilik gelişmeleri anlamak ve tartmak adına kenara çekilip bekliyoruz. Pozisyonumuz yok. Unutmayın, (trade never ends – işlem asla bitmez) beklediğiniz fırsat, beklediğinizden de önce gelecektir. Sabırlı olun.

16161327233f4d0c72fdc245b323adc4b0a52b5315_1_1200.jpg
 
Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

banner360
Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolün varili 62 dolara geriledi
Brent petrolün varili 62 dolara geriledi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Küresel piyasalarda enflasyon endişesi
Küresel piyasalarda enflasyon endişesi
Döviz kurları
Döviz kurları
Petrol bir yıldan fazla sürenin en uzun düşüş trendinde
Petrol bir yıldan fazla sürenin en uzun düşüş trendinde
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
“Katil Putin.” HDP'ye kırmızı kart. Güvercin FED; radarda TCMB...
“Katil Putin.” HDP'ye kırmızı kart. Güvercin FED; radarda TCMB...
Küresel piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı
Küresel piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim