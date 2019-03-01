Exxon Katarlı ortağıyla Kıbrıs açıklarında yeni bir doğal gaz rezervi buldu

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında doğal gaz ve petrol aramalarını sürdüren ABD'li ExxonMobil, Katarlı ortağı Qatar Petroleum'la birlikte 5 ila 8 trilyon metreküplük dev bir doğal gaz rezervi tespit ettiğini duyurdu.

Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis bu keşfin şu ana kadar Kıbrıs açıklarında bulunan ve aynı zamanda son iki yılda dünya üzerinde tespit edilen rezervlerin en büyüğü olduğunu açıkladı.

Exxon'dan yapılan açıklamada Glaucus-1 olarak bilinen sahada bulunan rezervin çıkarılabilirliği ile ilgili analizlere başlanacağını açıkladı. Exxon 10'ncu blok olarak verilen lisansın yüzde 60'ını kontrol ederken geri kalanı Qatar Petroleum Holding'e ait.

Bölgede tespit edilen büyük doğal gaz rezervlerinin işler hale gelmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum Kesimi arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle uzun sürecek olsa bile, çıkarılan gazın uluslararası pazarlarda ticaretini kolaylaştıran sıvılaştırma kapasitesine sahip Mısır'ın bölgesel merkez olma isteğini canlandırdı.

İsrail'in 2010 yılında Leviathan sahasında tespit ettiği 22 trilyon metreküplük rezerv kasım ayında tamamen işler hale gelecek. Mısır'ın 2015 yılında bulduğu 30 trilyon metreküplük Zohr rezervi üretime başladı.

Öte yandan Katarlı ortaklarıyla buldukları rezervin tek başına bir LNG santralini beslemeye yeterli olmayacağını belirten sektör uzmanları, bu nedenle ikilinin önünde çıkan gazı Mısır üzerinden ihraç etmek ya da Kıbrıs açıklarında bir diğer keşfi yapan Eni ve Total'le sıfırdan bir LNG santrali kurmak için işbirliğine gitme seçenekleri olduğunu düşünüyor.