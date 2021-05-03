Enflasyonun (küresel) ayak sesleri

Cuma günü, ABD'de açıklanan kişisel gelirlerin ciddi miktarda artış göstermesi ve beraberinde Michigan tüketici güven endeksinin de pandemi sonrası dönemin en yüksek düzeyinde sonuçlanması, ABD'de ekonomik aktivitenin hız kazandığına işaret etti.

Dahası, küresel anlamda gıda fiyatlarının rekor kırması (tarımsallar) ve bunun yanı sıra değerli metaller hariç endüstriyel (baz) metallerin yükselişi (CRB metal endeksi zirvede), yaklaşan enflasyonun ayak sesleri olarak duyuluyor. Bu tablo, maalesef hem içeride hem de dışarıda enflasyon riski anlamına geliyor.

Her ne kadar FED, yaptığı her iletişiminde enflasyonda yükselişin saman alevi tarzında geçici olacağını, asıl sorunun işgücü piyasasından olduğunu söyleyerek ultra gevşek para politikası duruşunu korumaya devam edeceğinin altını çizse de, Dallas FED Başkanı Kaplan, ekonomideki dengesizliklere dem vurarak, tahvil alım programında azaltmaya gidilmesi çağrısında bulundu.

Her ne kadar tahvil alım programını azaltma yani FED'in para musluklarının kısması noktasında şu anda olmasak da, FED'in ana duruşunun aksine çatlak seslerin yükselmeye devam etmesi, piyasanın ruh halini bozabilir.

Cuma günün ikinci yarısında, yukarıda bahsettiğiniz eğilim etkili oldu. Dallas FED Başkanı Kaplan'dan gelen açıklama piyasalarda yankı yaparken, içeride USDTRY kuru, gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan değer kaybına paralel 8,30 seviyesini test etti.

Hatırlarsanız, uzun bir süredir bültenlerimizde USDTRY kurunda 8,18 seviyesini ne kadar önemli bir teknik seviye olduğunu, gecelik kapanış ile aşağı yönlü geçilmesi durumunda 7,99-8,18 bandının güç kazanacağı; aksi takdirde yukarıda 8,18-8,48 bandının devam edeceğinin altını çizmiştik.

Hazır USDTRY'de söz etmişken, IIF'den Robin Brooks, haftasonu twitter hesabından, USDTRY kuru için adil değer (fair value) olarak hesaplamalarının 7,50 seviyesinden 9,50 seviyesine yükseltiklerinin açıkladı. Öte yandan, ABD'de bir takım Demokrat Senatör, Türkiye'deki insan hakları uygulamalarına vurgu yaparak uluslararası normlara dönülmemesi halinde yaptırım uygulama çağrısında bulundu. Kuşkusuz bu tip haberler, TL ve TL cinsi varlıklar için olumlu değil.

Kaplan'ın açıklamalarına paralel, EUR/USD paritesi Cuma günü 1,21 seviyesinin üzerinde tutunamayarak 1,20 seviyelerinin diplerine kadar geriledi. EURUSD'de taşıdığımız long (uzun) pozisyonumuzun da giriş seviyemize yakın bir noktadan kapandığını not edelim.

Korona virüsün Hindistan'da can almaya devam etmesi, sağlık sisteminin yeni vakaları kaldıracak düzeyde olmadığını üzülerek okuyoruz. Ön verilere göre, yaygın bir ikinci koronavirüs enfeksiyonu dalgasını önlemeyi amaçlayan eyalet düzeyindeki kısıtlamalara paralel, Brent cinsi ham petrolün de varil fiyatı yönünü aşağıya çevirdi. Cuma günü %2 düşen Brent petrol, bu sabah da 66 dolar civarına yatay bir seyir izliyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nisan ayına ilişkin İstanbul enflasyon rakamlarını açıkladı. Perakende fiyatlar aylık bazda %1,01 artarken yıllık rakamı da %16,34 seviyesine taşıdı. Bugün sabah saatlerinde TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Anketlere göre aylık TÜFE artışının İTO rakamlarının oldukça üzerinde %1,8 olarak sonuçlanması ve yıllık rakamın da %17 seviyesini aşması bekleniyor.

Bu hafta veri takvimi oldukça yoğun görünüyor. Bugün enflasyonun yanı sıra, Nisan ayında ivme kaybı yaşayan Türkiye ekonomisine yönelik PMI (öncü büyüme verileri) dikkatle takip edilecektir. ABD'de bugün açıklanacak ISM ve PMI verilerinin yanı sıra, haftanın en önemli verisi ise TCMB'nin Perşembe günkü faiz toplantısı ve devamında Cuma ABD'de her ayın ilk Cuması olduğu üzere resmi istihdamı raporu takip edilecektir.

Asya hisse senedi piyasaları, Çin ve Japonya'daki tatillerin hacimleri daraltması ve yatırımcıların bu hafta başta ABD olmak üzere açıklanacak yoğun veri takvimi öncesinde haftaya yavaş bir başlangıç yaptı. Pasifiğin diğer ucunda ise, ABD borsalarını vadeli işlemlerinde iyimser bir başlangıç görüyoruz.