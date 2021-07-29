Dün yüzde 1 yükselen petrol bugün de artışta

New York’ta vadeli kontratlar dünkü yüzde 1’lik artış sonrası bugün varil başına 73 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.5 artışla 75 doları üzerinde seyrediyor.

ABD’de dün açıklanan verilere göre ham petrol stokları geçen hafta 2020 Ocak’tan beri en düşük seviyeye indi. Bu düşüş, virüs vakalarındaki artışa rağmen talebin güçlü kaldığına işaret etti.

Temmuz ayı boyunca dalgalı seyreden petrol fiyatları Ekim’den beri ikinci kez aylık bazda kayba ilerliyor.

ING Groep Emtia Stratejisti Warren Patterson, “virüs vakalarındaki artış nedeniyle talep tarafında hala belirsizlikler var, piyasalar her iki yönde de hareket etmek konusunda temkinli” değerlendirmesini yaptı.