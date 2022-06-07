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Dolar 16,78 liradan, sterlin 20,91 liradan işlem görüyor

07 Haziran 2022 Salı 10:54
Dolar 16,78 liradan, sterlin 20,91 liradan işlem görüyor

KKTC’de serbest piyasada dolar 16,78 liradan, sterlin 20,91 liradan haftaya başladı.  

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Dövizde yükseliş eğiliminin sürdüğü serbest piyasada, saat 10.45 itibarıyla 16,65 liradan alınan dolar 16,78 liradan satılıyor. 17,80 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,91 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 20,78 liradan alınıp, 20,91 liradan satılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada faizi artırmayacaklarını aksine düşürmeye devam edeceklerini söylemişti. Erdoğan, "Bütün dünyaları faiz, enflasyon, kur ilişkisi üzerine kuran kesin inançlılar ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme stratejisini anlamaya çalışmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

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