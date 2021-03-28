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Devlet destekli Bitcoin (BTC) ve kripto para borsası geliyor!

Devletler kripto paraları giderek benimsiyor.

28 Mart 2021 Pazar 19:59
Devlet destekli Bitcoin (BTC) ve kripto para borsası geliyor!
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Bitcoin ve kripto paralar kurumsal yatırımcılardan sonra ülkelerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Singapur’un ardından Endonezya da blockchain teknolojisi ve kripto paraların nimetlerinden faydalanmak için yeni projeleri olduğunu duyurdu.

Kripto varlıklar üzerine bir web seminerinde konuşan Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısı Jerry Sambuaga, yaptığı açıklamada, Endonezya gibi ülkelerin kripto para ekosistemine büyük ilgi duyduğunu söyledi.

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Endonezya yurtdışına çalışan gönderen ülkeler sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Bu çalışanların yaklaşık 10.5 milyar doları ülkelerine gönderdikleri biliniyor. Bu nedenle bu tarz ülkeler için kripto para ekosistemi daha büyük bir önem arz ediyor ve ilgilerinin nedenini açıklıyor.

Yakın zamanda devlet destekli kripto para borsası kuracaklarını belirten Sambuaga sözlerinin devamında “Yakın zamanda hatta belki önümüzdeki ay, kripto paraların alım satımlarını düzenleyen bir borsa kuracağız.” dedi.

Endonezya hükümetinin bu hamle ile büyüyen kripto para sektöründen yararlanmayı hedeflediğini söyleyen Sambuaga, “bu sayede ülkenin ticaret hacmi büyüyecek” dedi.

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Son Güncelleme: 28.03.2021 20:17
Anahtar Kelimeler:
ParaKriptoBitcoinBtc
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