Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Bo’dan önemli Bitcoin (BTC) ve Kripto Para açıklaması

Colin Wu’nun aktardığına göre Li Bo, Bitcoin gibi kripto varlıkların yatırım aracı veya alternatif yatırım olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Bu ifadeler oldukça önemli çünkü Çin hükümeti kripto para birimlerinin varlık değerini ilk kez tanımış oluyor.

Wu, aktardığı bilgilerin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Li Bo, kripto varlıklarının bir yatırım seçeneği olduğunu söyledi. Kendi başına bir para birimi değil, alternatif bir yatırım ürünü. Çin, düzenleyici politikalar üzerinde çalışıyor. Li Bo ayrıca, özel şirketler tarafından verilen stablecoin‘ler için Bitcoin’den daha sıkı denetim gerektiğini söyledi. Çin, Bitcoin’in durumunu uzun zamandır sanal bir emtia olarak kabul etti, bazı yasaklamalar yaptı. Tüm politika hala nispeten belirsiz. Li Bo, hangi düzenleyici kuralların gerekli olduğunu anlamadan önce, mevcut önlemleri korumaya devam edeceğimizi söyledi.”

Bununla birlikte, Çin merkez bankası eski başkanı Zhou Xiaochuan, Boao Forumu’nda dijital varlıkların reel ekonomiye hizmet etmesi gerektiğini, kripto paraların ise reel ekonomi ile hiçbir ilgisi olmadığını düşündüğünü belirtti.