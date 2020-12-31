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Brent petrolün varili 51 doların üstünde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,66 dolardan işlem görüyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 10:10
Brent petrolün varili 51 doların üstünde
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Dün 51,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 51,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,41 dolardan alıcı buldu.

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Fiyatların kısıtlı yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalması etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 51,67 ile 51,76 dolar aralığı direnç, 51,56 ile 51,46 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

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Son Güncelleme: 31.12.2020 10:53
Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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