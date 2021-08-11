banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gaza gelmek yok
Gaza gelmek yok!
Aşı ve test ‘’ırkçılığı’’!
Aşı ve test ‘’ırkçılığı’’!
Yapın şu zammı bin kere değil bir kere ölelim!
Yapın şu zammı bin kere...
Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!
Vaka sayılarında yeni rekor kırıldı!
banner376
Flaş Haber
KIB-TEK'ten duyuru
Kapat

Brent petrolün varil fiyatı 70,67 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,67 dolardan işlem görüyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:12
Brent petrolün varil fiyatı 70,67 dolar

Dün 71,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 70,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,25 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden biri Çin'de yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle ülkede kısıtlamaların geri getirilmesi, petrol fiyatları üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 816 bin varil düşecek. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 50 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki azalış beklentisi, talebin toparlandığı algısını yaratıyor ve fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) haftalık petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

banner341

Öte yandan, EIA'nın, "Ağustos 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre 5,3 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 600 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 200 bin varil olacak.

Raporda, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahmininin de aşağı yönlü revize edildiği duyuruldu. Buna göre, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 68,71 dolar olacağı tahmin edildi. Temmuz ayı raporunda bu rakam 68,78 dolardı.

Brent petrolde teknik olarak 70,76 ile 70,86 dolar aralığının direnç, 70,51 ile 70,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalarda karışık seyir
Piyasalarda karışık seyir
Piyasa ve dövizde günün yorumu
Piyasa ve dövizde günün yorumu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Brent petrolün varil fiyatı 71,25 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 71,25 dolar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Altın fiyatları hızla geriledi
Altın fiyatları hızla geriledi
ABD enflasyon verisi (15:30) bekleniyor. Yarın ise gözler TCMB'de
ABD enflasyon verisi (15:30) bekleniyor. Yarın ise gözler TCMB'de
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyor
Piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim