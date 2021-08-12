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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 artışla 1.419,69 puandan başladı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:09
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,82 puan ve yüzde 0,63 artarak 1.419,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,85 kayıpla 1.410,87 puandan tamamladı.

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Güne Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore won) swap anlaşması imzalandığını duyurdu.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından para politikalarında sıkılaşma beklentilerinin ötelendiğini, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini belirterek, buna karşın artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ile Çinli yetkililerin önemli endüstrilere yönelik düzenlemelere devam edeceğini bildirmesinin satış baskısı yarattığını söyledi.

Yurt içi piyasaların ise bu sabah duyurulan swap anlaşmasının etkisiyle pozitif ayrıştığına işaret eden analistler, bugün TCMB faiz kararının yanı sıra sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde tutulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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