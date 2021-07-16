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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 1.370,32 puandan başladı.

16 Temmuz 2021 Cuma 11:38
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,08 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.370,32 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 0,06 ile gıda, içecek oldu.

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Dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul'da, çarşamba günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,52 değer kazancıyla 1.367,25 puandan tamamlamıştı.

Analistler, gelecek hafta sadece pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek ve Kurban Bayramı tatiline girecek Borsa İstanbul'da oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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