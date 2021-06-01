Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,98 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.424,47 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün sakin bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.420,49 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini söyledi.

NATO ve OPEC+ toplantılarının da gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.