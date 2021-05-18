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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 1.461,73 puandan başladı.

18 Mayıs 2021 Salı 10:04
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,49 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.461,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,77 ile orman, kağıt, basım oldu.

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BIST 100 endeksi, dün günü, düşen dolar kurunun desteği ve bankacılık hisselerine gelen alımlar öncülüğünde yüzde 0,90 değer kazancıyla 1.454,25 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon endişelerinin pay piyasası fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iyileşme aşamasındaki ekonomilerin maruz kaldığı fiyat baskılarına karşı toleransını anlamaya çalıştığını, bunun için Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) nisan toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanaklarını beklediğini söyledi.

Tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin de yakından takip edildiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100Borsa İstanbul
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