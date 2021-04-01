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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.399,34 puandan başladı.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:30
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,61 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.399,34 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,5 ile finansal kiralama, faktoring, gerileyenler ise yüzde 0,22 ile iletişim ve sigorta oldu.

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Dün bankacılık hisselerindeki negatif ayrışmanın devam etmesi ile BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra döviz kuru ve tahvil faizlerindeki oynaklığın pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin ise küresel ölçekte risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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