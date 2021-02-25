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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,84 artışla 1.510,32 puandan başladı.

25 Şubat 2021 Perşembe 11:19
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,29 puan ve yüzde 1,84 değer kazanarak 1.510,32 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,66 ve holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile turizm oldu.

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Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,30 azalışla 1.483,02 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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